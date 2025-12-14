El de Íñigo Onieva y los otros clubes de socios que ya tienen lista de espera antes de abrir: membresías de 2.000 euros

Los nuevos clubes destacan por su privacidad, actividades exclusivas y propuestas adaptadas al estilo de vida contemporáneo, diferenciándose de los históricos clubs de la capital.

La tendencia responde a la demanda de espacios alternativos de ocio en ciudades saturadas, donde conseguir mesa en restaurantes tradicionales es cada vez más difícil.

Estos clubes ofrecen experiencias exclusivas de gastronomía, socialización y actividades culturales, con membresías que oscilan entre 1.500 y 2.400 euros anuales más tasas de entrada.

Madrid vive un auge de clubes privados de socios, con nuevas aperturas como Vega Club de Miembros, Club Metrópolis y Muyummy Social Club, que ya cuentan con lista de espera antes de abrir.

"Nace como respuesta a una necesidad que identificamos en la ciudad: la de implantar un verdadero concepto de club de miembros, como los que son habituales en grandes capitales como Londres, París o Nueva York. Un modelo cada vez más necesario en el estilo de vida de Madrid, donde este formato se ha consolidado internacionalmente como la forma más habitual de ocio, socialización, conexión y gastronomía para determinados públicos", responde a preguntas de Madrid Total Íñigo Onieva, que en febrero de 2026 inaugura junto a Manuel Campos, Vega Club de Miembros.

"Vaticinamos que de aquí a 10 años la hostelería va a cambiar. Los apasionados de comer y beber bien no van a ir a restaurantes al uso. En un social club lo que se buscan son las sinergias entre las personas, se conozcan o no, siendo la gastronomía protagonista", comentan Sergio y Patricia García, que reconvirtieron su restaurante de Coslada, Muyummy, en un club de socios que lleva abierto poco más de un mes.

Los clubs de socios son la nueva tendencia en Madrid. A los ya existentes —Ateneo, Club Matador, Casino de Madrid, Club de Campo Villa de Madrid, Club Prim 5, Forbes House, Lions Memeber Club, etc.—, se suman nuevas propuestas —Club Metrópolis, Club Caníbal, Muyummy Social Club, Vega Club de Miembros, entre otros— que se han adelantado a lo que, seguramente, en los próximos meses sea un 'boom' más que extendido por la ciudad.

Patricia y Sergio García, en la cocina de Muyummy Social Club. Jorge López Marín

En aquellas ciudades donde la vida urbana alcanza altos niveles de saturación, la demanda supera con creces la oferta y conseguir una mesa en un restaurante requiere una organización milimétrica —aun así, muchas veces sin éxito—, los clubes privados surgen como un espacio alternativo que refuerza los lazos sociales, culturales y profesionales.

La mayoría son exclusivos y lujosos puntos de encuentro a los que solo pueden entrar los miembros que paguen una cuota —en la mayoría de los casos, anual— para poder pertenecer a ese grupo de personas que suelen compartir intereses comunes o comparten poderes adquisitivos similares. Incluso algunos ya los llaman los nuevos cafés literarios, donde se acogerán las futuras tertulias.

Muyummy Social Club

Surge como la evolución natural del antiguo restaurante Muyummy en Coslada, un proyecto que busca ofrecer experiencias gastronómicas íntimas y comunitarias en un formato totalmente distinto. El espacio funciona como un punto de encuentro para amantes de la cocina donde, además de cenas en formato chef table con desconocidos, se organizan catas, talleres y eventos dirigidos por profesionales del sector.

Para sus creadores, los hermanos García, este nuevo enfoque responde a una transformación inevitable en la forma de consumir gastronomía: "Queremos romper con la restricción de los horarios y ofrecer una experiencia más libre, más nuestra". El club contará también con una membresía anual para un grupo reducido de socios, con actividades y encuentros diseñados exclusivamente para ellos.

Vega Club de Miembros

Vega Club de Miembros —su nombre, en honor a Lope de Vega— es el nuevo gran proyecto de lujo de Casablanca Hospitality (Mabel Hospitality) abrirá en febrero en la calle Lagasca 88 y se presenta como uno de los proyectos más ambiciosos de la Milla de Oro.

Ha sido concebido como un espacio de alto nivel que nace tras detectar "la necesidad de que la capital contara con un espacio capaz de integrar vida social, relaciones profesionales, experiencias y ocio en un entorno exclusivo y conectado con el pulso económico, social y creativo de la ciudad", explica Íñigo Onieva, socio ejecutivo del club.

Render de Vega Memebers Club. Vega Memebers Club

Vega contará con varias zonas diferenciadas, áreas de trabajo, salas de reuniones, espacios sociales y una propuesta gastronómica articulada en diferentes conceptos, como Casa Vega y Totó.

Onieva confirma que la demanda ha superado las expectativas: "Hemos recibido solicitudes de perfiles de alto nivel, grandes profesionales y personas profundamente inspiradoras, tanto locales como internacionales. Tenemos lista de espera activa".

La privacidad será uno de sus pilares: el uso de móviles estará prohibido "porque favorece conversaciones y encuentros enriquecedores", señala el club, además de que muchos de los miembros son caras conocidas.

La membresía tendrá un coste anual de entre 1.500 y 2.400 euros, además de una tasa de entrada que oscila entre 1.000 y 2.000 euros, en modalidades que incluyen opciones estándar, para menores de 35 años, cónyuges, corporativas y las vitalicias (Founder Members), que permiten el acceso con más acompañantes. Vega aspira a convertirse en un nuevo referente del lifestyle de alto nivel en Madrid.

Club Metrópolis

El edificio Metrópolis.

A estos clubs de socios confirmados, este mismo viernes, el Grupo Paraguas informaba de que el emblemático edificio Metrópolis de la Gran Vía abrirá el próximo 21 de enero como club privado internacional.

Tras más de cinco años de trabajo, esta emblemática construcción albergará un club privado internacional, Club Metrópolis, un hotel boutique de 19 habitaciones y siete espacios gastronómicos. La expectación ha sido tal que las solicitudes de membresía ya han alcanzado el cupo disponible y se ha activado una lista de espera antes incluso de su inauguración.

Más clubs en marcha

Esto es solo el principio. Esta tendencia silenciosa lleva meses calando entre los hosteleros madrileños que ven el auge de esta nueva manera de relacionarse. Por ello, muchos van a crear sus propios clubs sociales como nuevas líneas de negocio dentro de sus restaurantes.

Es el caso de Javier Vázquez, fundador de La Caníbal, que está desarrollando el Club Caníbal. "Va a tener tres niveles. Los dos primeros son de fidelización y el otro es más especial: pagas una cuota y tendrás acceso a eventos exclusivos", adelanta a este diario.

A su vez, Pilar Oltra, fundadora de Vinology, está en proceso de crear su propio club de miembros. La sumiller tomó recientemente la decisión porque no solo busca enseñar sobre el mundo del vino e impartir catas, sino que también quería crear un espacio donde socializar con personas de intereses afines.

Pilar Oltra, fundadora de Vinology. Vinology

Por eso, Vinology pronto creará un club de socios para amantes del vino. "Si te apuntas tienes, por un lado, una selección de vinos que te llegará a casa con una explicación de por qué los hemos elegido… y aparte, una serie de ventajas como catas en bodegas, encuentros con enólogos y actividades exclusivas para asociados", contó la argentina a este diario.

Ambos se han subido a la 'ola' y en 2026 serán de los primeros en contar con su propio club, del que todavía falta por cerrar precio y demás detalles.

Madrid recupera una forma de relacionarse muy asentada siglos atrás, pero adaptada a todos los bolsillos y gustos.

"No se trata de una moda" —valora Íñigo Onieva— "En Madrid existen clubs de miembros desde hace más de cien años. El más histórico de todos es el Ateneo, una institución cultural fundada en 1834, seguido por el Casino de Madrid, el Real Club de Puerta de Hierro o la Gran Peña, entre otros. La principal diferencia respecto a los históricos es que estos nuevos clubes ponen el acento en la experiencia, la gastronomía y la vida social contemporánea".