El belén más especial de Madrid es acuático y cumple 30 años: figuras a 4 m de profundidad y entre tiburones de 3 m de largo

Quedan pocos días para que llegue la Navidad y todo cambia en cuestión de segundos. La decoración típica de estas fechas se reproduce por todos los rincones. Y miremos donde miremos surge la magia con detalles especiales y únicos. Sin embargo, esta belleza navideña adquiere un color especial en Madrid, la ciudad que se ha convertido en los últimos años en el epicentro de esta festividad.

Madrid nunca había sido una ciudad para visitar en la recta final del año. Sin embargo, ahora es diferente. Y es que pocas ciudades se visten en Europa como lo hace ahora la capital de España. Por ello, los niveles de turismo se han disparado durante estas fechas. Sobre todo, después del mítico encendido, el cual se ha convertido en uno de los eventos del año.

Pero conocer todos los secretos de la Navidad madrileña no es fácil. Hay que saber por dónde y cuándo moverse. Y es que hay rincones que solo están reservados para los más expertos, los que deciden huir de los grandes eventos y aglomeraciones para dar paso a esas representaciones cuidadas con mimo y a esos shows tan peculiares y únicos.

Y si hay algo que brilla con especial fuerza a medida que se acerca el 25 de diciembre, con el nacimiento del Niño Jesús, y también el 6 de enero, con la llegada de los Reyes Magos, son los belenes. La más pura representación de la Navidad vive sus días grandes. Y es ahí donde surgen las ideas más particulares.

Con belenes por todos los rincones de la ciudad en casas, instituciones e incluso en espectáculos preparados para ellos, es casi imposible destacar. Sin embargo, quien lleva haciéndolo durante tres décadas es el Zoo Aquarium de Madrid, el cual tiene el belén más increíble y especial de toda España. Se trata de un belén acuático donde los protagonistas son tiburones.

¿Cómo es el belén acuático de Madrid?

Estamos acostumbrados a ver belenes de todo tipo. Grandes y pequeños. Más o menos completos. De recreaciones como muñecos de Lego o incluso con plastilina. Sin embargo, lo que no es nada habitual es disfrutar de belenes acuáticos. Esa es la iniciativa con la que año tras año sorprende el belén bajo el agua de Zoo Aquarium de Madrid.

Esta es una tradición que comenzó en 1995 y que aún hoy perdura, cumpliendo ya 30 años de vigencia. Pero este particular belén esconde muchos secretos que lo hacen único. El más importante son sus protagonistas, tiburones de unos 3 metros de largo que hacen compañía a las figuras del misterio que brilla a 4 metros de profundidad.

Estos ejemplares no son los únicos que forman parte del belén más particular de toda España, sino que también destacan otras figuras como rayas, tortugas marinas y meros gigantes. La realización de este belén ha corrido a cargo del equipo de acuaristas quienes en esta ocasión han estado acompañados por miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil.

Como novedad de este año, el pistoletazo de salida de la Navidad que supone la colocación de este particular belén ha servido también como antesala de un acto muy especial: la inauguración de la exposición fotográfica del Calendario Solidario de la Guardia Civil 2026.

Su recaudación se destinará íntegramente a la Confederación Autismo España. Esta es una propuesta que refuerza el compromiso navideño de los parques de animales conectando biodiversidad y ocio inclusivo. Está formada por 13 fotografías que ilustran el calendario solidario, realizadas junto a emblemáticos animales del Zoo Aquarium de Madrid como el oso panda, jirafas, aves exóticas, rapaces y también otras especies de Faunia y Atlantis Aquarium.

La colocación del Belén acuático y esta exposición solidaria forman parte de las actividades navideñas de Zoo Aquarium de Madrid, diseñadas para que las familias disfruten estas fiestas rodeadas de naturaleza, emoción y valores compartidos. "El calendario y su exposición simbolizan una misión común: cuidar, proteger y conectar, el mejor mensaje de Navidad".