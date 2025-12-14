Apertura confirmada: el rincón de moda de Madrid llega con un jardín vertical de 1.000 plantas que costará 12.000 euros al año

Dicen que es imposible imaginarse Madrid sin sus bares. Estos pequeños rincones en los que acostumbramos a reunirnos para evadirnos de los problemas y pasarlo en grande forman parte de la idiosincrasia natural de una ciudad que vive en las calles. Sin embargo, la capital es una ciudad que no para de crecer.

Por ello, necesita nuevos estímulos para seguir modernizándose y estar a la vanguardia. Necesita nuevos rincones y nuevos lugares a los que poder ir para seguir cultivando ese amor por compartir espacios, sensaciones y recuerdos. En definitiva, Madrid necesita nuevos bares en los que poder seguir echando horas y en los que poder seguir disfrutando de momentos únicos.

Lo bueno es que para ello no necesitamos encontrar el mejor bar del mundo. Basta con un simple quiosco en el que la compañía y el trato sean agradables. Aunque lo mejor sería combinar ambos mundos. La complicidad y cercanía de un quiosco de toda la vida con la belleza y la sofisticación de un bar en pleno centro de Madrid.

Eso es lo que se podrá encontrar muy pronto en el Café de Cervantes de la Plaza de España de la capital. Sin duda alguna, el quiosco más bonito, especial y conocido de toda España. Un establecimiento que ha estado durante cuatro años en reforma y que está a punto de abrir sus puertas para convertirse en icono de esta emblemática plaza.

Un espacio que llegó en forma de ballena verde cuando se reformó la plaza y que espera ansioso por ver la luz a falta de los últimos trámites legales. A su llegada, pasará a ser uno de los grandes iconos del ocio en la capital de España, sobre todo por lo esperado que ha sido su apertura tras muchos meses de batalla.

¿Cuándo abre el quiosco de la Plaza de España?

Todavía no hay una fecha exacta, pero sí un periodo confirmado. Y es que la fecha de apertura de este icónico espacio está prevista o para finales de este año o para principios del que viene. No pasará de ahí después de que las obras se hayan alargado mucho más de lo previsto, recibiendo su empujón definitivo este mes de marzo.

Aunque todo estaba previsto para que el Café de Cervantes abriera sus puertas hace un año, finalmente el inicio de las obras se retrasó más de lo imaginable. Por ello, su demora ha sido tan prolongada. Sin embargo, ya encara la recta final antes de su apertura pues solo está a la espera de que el técnico del Ayuntamiento pase por las instalaciones para dar el visto bueno final.

Unas instalaciones que serán espectaculares y que podrán dar cabida bajo la famosa ballena verde a unas 100 personas en su salón interior. Además, tendrá dos terrazas exteriores para disfrutar de las bonitas vistas de la espectacular plaza.

La impactante ballena tiene una estructura de 800 metros de mallazo, requiriendo un total de 2.000 piezas de ensamblaje de acero. Su composición ha provocado también que aumente la complejidad de estos trabajos que han demorado su apertura. Será un esqueleto necesario para soportar el peso de las más de 1.000 plantas que tendrá su fachada exterior, distribuidas en 140 jardineras.

El objetivo es que este sea un jardín vertical que, además, tiene un coste de unos 260.000 euros y conlleva un mantenimiento de 12.000 euros anuales. Estará formado por hiedras, jazmines y wisterias, especies que resisten bien los extremos del clima y que no necesitan mucha agua. Aun así, la fachada tardará todavía unos cuatro años en estar completamente revestida.

Si por fuera será una maravilla, por dentro será sencillamente espectacular, ya que predominará la madera natural decorando el techo, las paredes y el mobiliario. Un proyecto que cuenta con el sello de Casa Remigio, el grupo al que el Consistorio adjudicó la licitación en diciembre de 2023.

Este quiosco estará disponible para todos los públicos, ya que abrirá a las 08:00 horas de la mañana para los más madrugadores y permanecerá activo hasta las 02:00 horas para los que sean más partidarios de alargar la noche. Estará abierto todos los días de la semana y ofrecerá desayunos, aperitivos, almuerzos, meriendas y cenas, además de reparto de comida a domicilio.

La idea y la pretensión que se tiene sobre el nuevo negocio que va a agitar el centro de Madrid es que no sea un lugar ni elitista ni destinado a los turistas, sino que sea un lugar de paso y disfrute para todos, especialmente enfocado para los madrileños.