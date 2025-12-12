La razón detrás del retraso de la decoración del Four Seasons y su famoso árbol

Foto de archivo de la decoración navideña en el exterior del Hotel Four Seasons, a 9 de diciembre de 2024. Jesús Hellín Europa Press

El icónico 'esquinazo' del Four Seasons Hotel Madrid, donde cada año se instala uno de los árboles de Navidad más admirados por madrileños y turistas, se ha montado con bastante retraso este diciembre.

A pesar de que el encendido de luces de la capital fue el pasado 22 de noviembre y que miles de visitantes acuden el puente de diciembre para ver las luces navideñas de cada rincón de la ciudad, el emblemático hotel cinco estrellas ha permanecido hasta hace unos días con su fachada sin decorar ni iluminar por una razón de peso.

Todos los edificios vecinos del hotel lucían en sus fachadas decoración navideña, solo faltaba el Four Seasons que, finalmente, hace unos días que por fin se pudo terminar la decoración y dar por inaugurada la decoración del emblemático hotel cinco estrellas.

¿Por qué se ha retrasado tanto este año la decoración del Four Seasons?

El lujoso edificio no ha lucido su esperada decoración hasta hace unos días. El retraso en la instalación se ha debido a problemas con la licencia municipal del Ayuntamiento de Madrid, que ha frenado el montaje durante semanas.

Después de este incidente, el Four Seasons Hotel Madrid se erige un año más como un referente indiscutible en la celebración navideña de la capital española, consolidándose como un icono de la festividad gracias a una propuesta que entrelaza el lujo contemporáneo con las raíces tradicionales y una hospitalidad impecable en cada detalle.

Navidades en el hotel

En un contexto donde las experiencias exclusivas se convierten en el nuevo estándar de las fiestas, el hotel transforma sus espacios emblemáticos en un refugio festivo que atrae a viajeros internacionales y locales en busca de sofisticación.

Esta iniciativa no solo eleva la oferta hotelera madrileña, sino que refuerza el posicionamiento de Four Seasons en el mercado de lujo, contribuyendo a un sector turístico que prevé un crecimiento del 8% en reservas navideñas para 2025, según datos de la Asociación Hotelera de Madrid.

La inmersión navideña en el Four Seasons es una experiencia multisensorial que abarca desde la gastronomía de autor en sus restaurantes, arte floral en sus salones, luces en pasillos históricos y música en vivo, todo ello envuelto en un lujo histórico.

El próximo 27 de noviembre, el ya clásico encendido de luces marcará el inicio oficial de unas fiestas que prometen transformar el edificio histórico en un auténtico cuento invernal. Desde las cenas de Nochebuena hasta la gala de Nochevieja, pasando por menús festivos, y propuestas gastronómicas de autor, el hotel invita a vivir una Navidad de ensueño sin salir del Four Seasons.

En sus majestuosos salones privados, el hotel ofrece cenas de Nochebuena y comidas de Navidad con menús de cuatro pases, maridajes selectos y una puesta en escena cuidada al detalle. Para quienes prefieren el ambiente más vibrante del lobby, la cena de Nochebuena se servirá con música en directo y una carta especial creada para la ocasión.

La Gala de Nochevieja se celebrará en el salón Sol, donde la sofisticación se traduce en un menú degustación de seis platos firmados por el equipo culinario del hotel. La experiencia comienza con un cóctel de bienvenida y estaciones en vivo de jamón ibérico reserva Fisan y cangrejo real, y continúa con creaciones como gamba roja con estofado de moluscos, wagyu japonés A5 con trufa o una mousse ligera de mascarpone y castaña.

A medianoche, las campanadas y las doce uvas darán paso a una fiesta con barra libre y música en vivo hasta las 4:00 de la madrugada. El precio es de 1.400 euros por persona, con un menú infantil por 400 euros.