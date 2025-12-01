El famoso chef Andrés Madrigal cierra su restaurante de la Guía Michelin en Madrid: "Me marcho con la cabeza alta"

La dura vuelta de Andrés Madrigal... el vallecano que triunfó en latinoamérica y regresa a Chueca

"No hay tanto cliente para tanto restaurante", contaba en diciembre de 2024 el famoso chef madrileño Andrés Madrigal a Madrid Total cuando cumplía un año desde que abrió Per Sé Bistró en 2023 en el céntrico barrio de Chueca. Ahora, por motivos diferentes —alega— cierra su restaurante y abandona a Madrid.

"Me dirijo a vosotros con una mezcla de emociones mientras me preparo para cerrar mi capítulo aquí en Per Se Bistró. Han sido dos años increíbles y quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de vosotros", publicada hace unas horas el cocinero y confirmaba a este diario.

El restaurante más personal de Andrés Madrigal cumplía este mes de diciembre dos años. Situado en pleno centro de la capital, en la calle Augusto Figueroa, 32, Per Se Bistró fue galardonado con un Sol Repsol y se encontraba dentro de los recomendados de la Guía Michelin, Tapas y Macarfi; unos reconocimientos que le dieron al proyecto una proyección "internacional".

A pesar de sentir el restaurante como su "segundo hogar", Madrigal ha compartido la decisión de bajar la persiana de su restaurante y de abandonar Madrid: "Mi decisión de marcharme se debe principalmente a un motivo muy personal e importante para mí: la oportunidad de reunirme con mi familia en Asturias. Después de siete años separados, siento que es el momento de priorizar estar cerca de ellos y recuperar ese tiempo perdido".

Restaurante Per Se Bistró. Per Se Bistró Después de haber tocado el cielo de la gastronomía consiguiendo una estrella Michelin en los restaurantes por los que pasó, Alboroque y El Olivo, y haber sido reconocido como uno de los mejores cocineros de nuestro país en su etapa en Balzac; Madrigal ha estado asesorando en los últimos años importantes proyectos en Latinoamérica y España. Tras 12 años triunfando fuera de España, el madrileño Andrés Madrigal, criado en Vallecas, volvió en 2023 a su ciudad natal apostando por Per Se Bistró, en el que mostraba una cocina honesta y cuidada. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de andresmadrigal (@andresmadrigal) A pesar de su prestigiosa carrera, en su último proyecto buscaba volver a sus orígenes más humildes. Por eso, Per Se Bistró era "chiquitito": "Después de haber hecho muchas asesorías por ahí en grandes restaurantes, mi idea era recuperar un poco mis comienzos, que no son en Balzac. Cuando me marcho de El Olivo, empiezo a trabajar en Alboroque, un pequeño bistró como este", recordaba. El cocinero Madrigal hizo un balance para este diario en el primer año de vida de su proyecto: "Siempre en positivo, con ilusión y con los altibajos que tiene abrir restaurante nuevo. Esto va a pulmón, al día a día, aquí no hay un grupo grande detrás".

Tras cerrar Per Se Bistró, el cocinero seguirá realizando eventos y asesorías gastronómicas en varios restaurantes. "Sé que mis asesorías en algunos restaurantes fuera de Asturias os dejarán notar mi cocina".