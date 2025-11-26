La nueva pista de hielo de Madrid en la explanada de un emblemático edificio construido en 1765

Las claves nuevo Generado con IA Boadilla del Monte inaugura por primera vez una pista de hielo en la explanada del Palacio del Infante Don Luis, coincidiendo con el encendido navideño y actividades culturales. El palacio, construido en 1765, acogerá belén goyesco, misterio en la capilla, buzón de los Reyes Magos y la llegada de Sus Majestades tras la cabalgata. El Polideportivo Rey Felipe VI albergará "Juega en Navidad. Viaja a la ilusión", un gran espacio temático familiar con ocho zonas de juegos y actividades del 20 de diciembre al 5 de enero. La programación navideña incluye iniciativas comerciales como la Ruta de la Hamburguesa, activa hasta el 15 de diciembre en restaurantes del municipio.

Boadilla del Monte ha activado este año una de las programaciones navideñas más ambiciosas de la Comunidad de Madrid. El municipio inicia la temporada con una novedad destacada: la instalación, por primera vez, de una pista de hielo en la explanada del Palacio del Infante Don Luis, emblemático edificio neoclásico diseñado por Ventura Rodríguez y construido en 1765.

La pista abrirá sus puertas este viernes, coincidiendo con el encendido oficial del alumbrado navideño. El acto inaugural incluirá un concierto de José Manuel Soto, la actuación del coro de Tajamar, una exhibición del Club Las Encinas de Boadilla y una sesión DJ dirigida a los más jóvenes. Además, habrá reparto de chocolate con churros y apertura del mercado navideño.

La pista funcionará del 28 de noviembre al 11 de enero, excepto los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Un Palacio convertido en escenario navideño

El Palacio del Infante Don Luis será también escenario de varias actividades culturales y familiares. Desde el 5 de diciembre hasta el 3 de enero, se podrá visitar un belén goyesco en la Sala de Música y un misterio en la Capilla.

En el hall se instalará el Buzón de los Reyes Magos del 5 de diciembre al 4 de enero, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:30, excepto los días 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. El Cartero Real estará presente del 2 al 4 de enero, de 17:00 a 19:30.

La noche del 5 de enero, tras la Gran Cabalgata, los Reyes Magos llegarán al Palacio para saludar a las familias desde la Capilla.

“Juega en Navidad”, otra gran novedad en el Polideportivo Rey Felipe VI

Otra de las incorporaciones destacadas este año es “Juega en Navidad. Viaja a la ilusión”, un espacio temático familiar que se celebrará en el Polideportivo Rey Felipe VI del 20 de diciembre al 5 de enero.

El recinto contará con ocho zonas distintas llenas de actividades: multiaventura, talleres creativos, puntería, construcciones, juegos clásicos, arcade, minigolf y un circuito de coches eléctricos.

Horarios:

• Mañanas: 11:00–14:30

• Tardes: 16:00–20:30

• 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero: solo mañana

• Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero

Precios:

• Empadronados: 3 €

• No empadronados: 10 €

• Menores de 3 años: gratis (por turno)

Además, durante estas semanas previas a la Navidad el municipio también mantiene otras iniciativas de dinamización comercial, como la Ruta de la Hamburguesa, que reúne a numerosos restaurantes del municipio con propuestas especiales y que estará activa hasta el 15 de diciembre.