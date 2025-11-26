Guía completa de las nuevas 5 estrellas Michelin de Madrid: desde 85 euros puedes pegarte un homenaje al lado de casa

Las claves nuevo Generado con IA Madrid suma cinco nuevas estrellas Michelin en la última edición de la guía, entre ellas una para el renovado local de Ramón Freixa, que recupera sus dos estrellas en su nueva ubicación en la calle Velázquez. Tres restaurantes madrileños obtienen su primera estrella Michelin: EMi, con un menú degustación de influencias nórdicas y asiáticas; Èter, dirigido por los hermanos Tofe, con menús ligados a la temporalidad; y Ancestral, que se traslada a Pozuelo manteniendo su cocina castellana. Los precios de los menús degustación en estos nuevos estrellados oscilan desde 85 euros hasta 230 euros, con opciones más exclusivas como el Menú Deluxe de Ramón Freixa por 890 euros. Cinco restaurantes de la Comunidad de Madrid han sido incluidos también entre los nuevos Bib Gourmand, reconociendo su excelente relación calidad-precio.

En medio de la lluvia de estrellas que otorgó la Guía Michelin la noche de este martes en Málaga, en los restaurantes de Madrid cayeron cinco nuevos astros gastronómicos.

La edición 2026 de la Guía Roja no ha anunciado ningún nuevo restaurante de tres estrellas Michelin en el país, pero sí cinco nuevos establecimientos con dos estrellas —uno de ellos en la capital— y 32 que lograron por primera vez una —siendo solo tres de ellos madrileños—.

A su vez, se dieron a conocer los nuevos gastronómicos que entraban en la lista de los Bib Gourmand de España: los restaurantes con la mejor relación calidad-mejor precio. Hay 29 nuevos nominados, entre los que se encuentran cinco de la Comunidad de Madrid: Malabar Bistró Nómada (Becerril de la Sierra), In-Pulso, La Barra de la Tasquería, Manifesto 13, Trèsde y Base9.

Por si quieres pegarte un homenaje al lado de casa y para conocer en profundidad los nuevos restaurantes que lucen estos distintivos gastronómicos, descubrimos su historia, su propuesta y sus precios:

El único dos estrellas Michelin

En Madrid, el único restaurante que ha conseguido dos estrellas Michelin (o más bien, recuperado) ha sido Ramón Freixa. El famoso chef lleva todo el año de mudanza. Trasladó su restaurante "más personal" a la calle Velázquez, poniendo en riesgo los dos florones que lucía en su antigua ubicación, en el hotel Único del barrio de Salamanca.

A pesar del cambio, Ramón Freixa ha conseguido de golpe sus dos estrellas en su nuevo local, que está siendo todo un éxito en la capital. En él combina dos conceptos distintos: un restaurante de comida tradicional, con el nombre Ramón Freixa Tradición, y uno de vanguardia, bautizado Ramón Freixa Atelier, que definen como "el laboratorio creativo" del chef en el que solo puede haber 10 comensales por noche y todos sentados en una misma mesa.

Ramón Freixa en la cava de vinos que hay a la entrada del restaurante.

Ofrece varios menús degustación, destacando el Menú Origen: 17 pasos, disponible también como vegano, por un precio de 230 euros; el Menú Deluxe en fechas especiales, como esta Nochevieja: 13 pases, 890 euros.

Asimismo, puedes pedir a la carta. El precio medio en su restaurante Tradición parte de los 80 euros por comensal. Entre los platos de su nuevo restaurante están los canelones de tres asados con foie y trufa (35 euros)​, el lomo de bacalao como en el Freixa Tradició (32 euros)​ o el carabinero al horno con sobrasada (39 euros).

Los nuevos 'un estrella Michelin'

EMi

EMi, en el barrio de Vallehermoso, es el primer proyecto personal del reconocido chef Rubén Hernández Mosquero que se está llevando todos los premios habidos y por haber desde que abrió a finales de julio.

La barra de EMi.

Junto con uno de los mejores sumilleres del mundo, Miguel Ángel Millán (antes en DiverXO), y Mosquero (con una trayectoria internacional en restaurantes de tres estrellas Michelin como Noma), son el tándem perfecto para sorprender a su barra de 12 comensales con un menú degustación, que fusiona las pautas de la Nueva Cocina Nórdica, técnicas coreanas y japonesas, con el producto nacional como eje vertebrador.

Estará compuesto por una secuencia de aproximadamente 14 pases, incluyendo 3 snacks, 8 o 9 platos principales fríos y calientes, un prepostre, un postre y petit fours. Su precio es de 175 euros y con maridaje, 325 euros.

Tres platos destacados de EMi en Madrid son el pez limón con uvas de mar, ensalada coreana, pera nashi y rábano; la tartaleta de alga kelp con tofu ahumado y anguila; y el tartar de ciervo a la mostaza coreana con puerro frito.

Èter

Hay dos jóvenes hermanos que llevan años haciendo alta cocina en el barrio de Legazpi. Sergio y Mario Tofe ofrecen en Èter un único y excelente menú degustación, que en los últimos meses pasó de costar 93 euros a 125 euros, maridado con vinos que se alejan de lo convencional.

Con Sergio en cocina y Mario al frente de la bodega, Èter tiene cinco menús estivales que lanzan cada año, siempre ligados al ciclo natural de la huerta, a la temporalidad de los productos y, lo más curioso: "No repetimos ningún plato", aseguran.

El chef Sergio Tofe.

En cambio, sí hay una excepción: el único plato que han repetido en toda su trayectoria ha sido 'recuerdo de fuego y huerto', un pase ya icónico de la casa.

Ancestral

Los chefs Víctor Infante y Saúl González pusieron en riesgo su estrella Michelin conseguida en su restaurante de Illescas para mudarse a un paraje inigualable en Pozuelo de Alarcón.

"Estamos en una ubicación que estamos rodeados de naturaleza. Es justo lo que estábamos buscando. Está junto a un bosque", contaba Víctor antes de inaugurar el espacio. Entre Casa de Campo y El Pardo, el nuevo restaurante tiene un diseño muy parecido al de Toledo, pero con mucho más espacio y una amplia zona exterior: "Son 5.000 metros de parcela".

El nuevo Ancestral también acoge la taberna Brasa Fina, además de una gran terraza, un huerto, un pinar, parking privado y un reservado con zona de puros.

Los chefs Víctor Infante (izquierda) y Saúl González (derecha) en los alrededores de su nuevo restaurante Ancestral.

A pesar del cambio de comunidad, apuntan que su cocina sigue siendo castellana, en la misma línea, y el ticket medio se mantiene en 85-120 euros. Por otro lado, la nueva taberna ronda los 50-70 euros.

Además, siguen dándole protagonismo al arte con esculturas en sus mesas y grandes cuadros en sus paredes del artista Caravaca. En sus mesas, no puede faltar la versión de sopa de ajo de La Mancha, reinterpretada con setas de temporada y matices ahumados; la trucha trabajada a la brasa, a menudo acompañada de pilpil o escabeches ligeros; o la oreja de cerdo tratada con técnicas modernas.