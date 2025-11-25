Las claves nuevo Generado con IA Taberna Laredo, uno de los restaurantes más reconocidos de Madrid, ha alertado sobre una estafa online que utiliza páginas web falsas para suplantar su identidad y robar datos bancarios de los clientes. Los estafadores crean sitios que imitan el diseño y la información del restaurante, solicitando datos de tarjeta de crédito supuestamente para garantizar reservas, pero que en realidad terminan en manos de ciberdelincuentes. El restaurante ha advertido que nunca solicita información bancaria para reservas y recomienda a sus clientes usar exclusivamente sus canales oficiales para evitar fraudes. Este tipo de estafas digitales está en aumento y afecta tanto a los clientes como a la reputación de negocios consolidados en el sector hostelero madrileño.

Una de las tabernas más reconocidas y tradicionales entre los amantes de la buena gastronomía en Madrid ha lanzado una seria advertencia a sus clientes: están suplantando su identidad en internet para estafar a los usuarios.

Taberna Laredo, conocida por su cocina de temporada y su ambiente de calidad en el barrio de Ibiza, junto al parque de El Retiro, ha detectado páginas fraudulentas que se hacen pasar por su sitio oficial y solicitan datos bancarios a los comensales con la excusa de "realizar reservas".

El comunicado oficial publicado que ha difundido el restaurante a través de sus redes sociales no deja lugar a dudas; a diferencia de otros establecimientos, ellos nunca piden "datos de tarjeta de crédito para realizar reservas".

Sin embargo, varias víctimas ya han alertado de engaños en webs falsas donde se les solicitaba información personal y financiera, lo que ha encendido todas las alarmas en el sector hostelero madrileño.

El fraude que se esconde tras una reserva falsa

Este tipo de estafas digitales se han incrementado en los últimos meses, aprovechando la creciente tendencia de realizar reservas online en restaurantes populares, como Taberna Laredo (calle Dr. Castelo, 30; Retiro).

Los estafadores crean páginas web que imitan hasta el más mínimo detalle del negocio legítimo: desde el logo y las fotografías hasta los menús y la dirección.

Una vez que el usuario intenta reservar una mesa, el sistema le pide introducir los datos de su tarjeta para 'garantizar la reserva'.

En realidad, esos datos se envían a los ciberdelincuentes, que luego los utilizan para realizar cargos no autorizados o incluso vender la información en la dark web.

"Lamentablemente, se han detectado páginas fraudulentas que se hacen pasar por nuestro establecimiento con el fin de obtener información personal y bancaria de forma indebida", informan en el comunicado oficial del restaurante.

Según el propio comunicado de Taberna Laredo, "no nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas del uso de estas plataformas no oficiales".

El restaurante insiste en que las reservas deben realizarse únicamente a través de sus canales oficiales y que ningún miembro del equipo solicitará información bancaria en ningún momento.

Taberna Laredo, un referente gastronómico bajo ataque digital

El impacto de este tipo de engaños no solo afecta a los clientes, sino también a la reputación de negocios consolidados.

Taberna Laredo es un referente de la alta cocina madrileña con años de historia. Su combinación de platos innovadores y tradición la ha convertido en uno de los lugares más demandados por locales y turistas.

Por eso, la noticia ha levantado preocupación entre fanáticos de la gastronomía en Madrid. Muchos se preguntan cuántos otros restaurantes podrían estar siendo víctimas de la misma técnica de suplantación.

Lo cierto es que el robo de datos bajo la apariencia de reservas legítimas se ha convertido en una de las estafas digitales más comunes del momento.

El restaurante ha aprovechado la ocasión para agradecer la comprensión y colaboración de sus clientes habituales ante esta situación, reiterando su compromiso con la seguridad de sus comensales.