Reabre en Madrid el mercadillo de Navidad que reúne a más de 3,5 millones de personas y más de 3.000 puestos: entrada gratis

Llega la Navidad y Madrid se transforma. La capital de España se ha convertido en una ciudad de referencia en estas fechas, algo que no era en el pasado. Sin embargo, la gran urbe ha sabido abrir su mercado para ser una mina de turismo y ambiente distintivo los 365 días del año. Por ello, en los últimos tiempos abundan los espectáculos temáticos como los mercadillos propios del fin de año.

Madrid ya huele a Navidad. Un tiempo que invita a la reunión, a volver a casa y a verse con los amigos y con esos familiares que durante el año permanecen lejos por diferentes motivos. Se trata de un momento del año diferente, por ello, los planes que se hacen también son muy particulares y que no tendrían la misma cabida en cualquier otra fecha.

La capital se disfraza con multitud de espectáculos navideños. Aunque sin duda los más esperados y lo que más repercusión generan son los mercadillos, ya que su idiosincrasia es perfecta para estas fechas. Por un lado, porque permanecen activos durante mucho tiempo. En la mayoría de casos, durante semanas.

Además, estos eventos, estáticos porque esperan a los visitantes, dibujan un ambiente repleto de encanto en el que poder pasear con los más pequeños de la familia para pasar momentos en grande. Por ello, muchas personas aguardan con gran emoción este momento del año en el que regresan esos esperados mercadillos.

Y uno de los más importantes que hará su retorno en breves será el Mercadillo del Gato, uno de los más famosos y singulares de todos los que se celebran en España. El lugar indicado para este esperado regreso es la Gran Vía de Madrid, la cual volverá a llenarse de luces, regalos y pequeñas joyas artesanales para celebrar la Navidad de una manera única.

El regreso del Mercadillo del Gato

Los amantes de este tipo de mercadillos celebran su retorno porque se trata del mayor exponente de arte, moda y diseño que se puede encontrar en la Navidad madrileña. Pero además, todo aderezado con un halo de solidaridad que hace de esta iniciativa un evento mucho más bonito y multitudinario.

En este mercadillo, cada objeto y cada compra tiene una personalidad propia y, sobre todo, una historia. Por ello, es el lugar perfecto para encontrar el regalo y el detalle ideal. El Mercadillo del Gato regresa este 12 de diciembre y se prolongará hasta el día 6 de enero, por lo que estará disponible durante toda la Navidad para seguir dando una nota de color diferente a la capital.

Para muchas personas, este mercado se ha convertido en una boutique efímera que marca el inicio de las fiestas. Además, es el lugar indicado para quienes buscan productos únicos, originales y de calidad. Este año contará además con una selección de productos incomparable con marcas como Antigua’s, Lima Jewels, Wax and Calm, Cuidando me voy, Debloom, El desván de J, Rocío Gmu o Efboutique.

Y en sus pasillos podremos encontrar hasta joyería y bisutería de autor, elaborada con materiales tan diversos como plata mexicana, esmalte, acero, crochet y arcilla polimérica. Por si esto fuera poco, el Mercadillo del Gato también el rincón idóneo para encontrar complementos como mochilas, carteras de piel, pashminas o pañuelos de seda hechos a mano.

Otros artículos disponibles serán una amplia selección de cosmética artesanal, velas aromáticas ecológicas, detalles hermosos y divertidos para los amantes de los animales además de tallas y souvenirs elaborados en madera de olivo junto con pinturas. Otros artículos muy buscados son sus ediciones cuidadas de libros.

Estos mercadillos, que nacieron en 2013, han conseguido reunir estos años a más de 3,5 millones de visitantes dando a conocer a más de 3.000 marcas, puestos, artistas, tiendas y artesanos. Y aunque ahora podemos encontrarlo en Gran Vía, 13, históricamente también ha pasado por lugares icónicos como The Westin Palace (Madrid), el Hotel María Cristina de San Sebastián, el Hotel Carlton Bilbao o el Hotel Tres Reyes de Pamplona.

Este gran mercado abrirá sus puertas el 12 de diciembre a las 11:00 horas de la mañana. Y permanecerá abierto desde las 11:00 a las 21:00 horas y su entrada será gratuita.