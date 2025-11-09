Los Pacheco son la 'familia ejemplar': "Nos levantamos a las 4 y nos compra Dabiz Muñoz, pero también gente del barrio"

La familia al frente de Gold Gourmet, de derecha a izquierda, Luis Pacheco Torres, Cecilia Isidro Bernar y sus hijos, Raquel y Daniel Pacheco Isidro. Cristina Villarino El Español

"Somos una familia de currantes. Nos levantamos a las cuatro de la mañana para bajar a Mercamadrid hasta las 20:00 horas que cerramos la tienda. Todos los días", cuenta Daniel Pacheco Isidro que, junto a su hermana Raquel, sigue el ejemplo de sus padres, Cecilia Isidro Bernar y Luis Pacheco Torres, sacando adelante la tienda de alimentación Gold Gourmet de Madrid, una de las más premiadas y reconocidas por clientes particulares de toda la Comunidad de Madrid y de otras regiones, además de por chefs con hasta tres estrellas Michelin del país.

A día de hoy, los cuatro miembros —aunque "mi padre Luis está pensando en la jubilación", admite su hijo Daniel, ya que está en la edad— de esta 'familia ejemplar' permanecen al frente de esta tienda de 220 metros cuadrados del número 85 de Ortega y Gasset.

El próximo año cumple 25 años esta tienda de barrio que empezó siendo frutería, verdulería, charcutería, bodega, delicatessen y un templo del buen producto donde cada tomate, cada seta y cada trufa parecen contar una historia propia.

El local original sigue ahí, aunque hoy la tienda suma el espacio contiguo —el número 87— y un total de 360 metros cuadrados. Lo suficiente para añadir servicio de carnicería y albergar más de 1.100 referencias de delicatessen y más de 800 vinos que no caben en la exposición.

Todo empezó cuando Luis y Cecilia, ambos comerciantes, decidieron abrir su propio negocio después de décadas de trabajo en el sector de la alimentación.

"Empezamos el 11 de diciembre de 2001", recuerda Daniel, que por aquel entonces estaba estudiando empresariales en la universidad. "Éramos mis padres, un frutero y un charcutero". Actualmente son 12 empleados.

Una vez finalizada la universidad, Raquel y Daniel acabaron —como él dice entre risas— "absorbidos por el proyecto familiar". Hoy los cuatro conforman el núcleo de un negocio que, sin pretenderlo, se ha convertido en un nombre recurrente entre las cocinas de la alta gastronomía madrileña.

Los Michelin llaman a su puerta

Si hay un punto de inflexión en la historia reciente de Gold Gourmet, ese llegó con los restaurantes de alta cocina. "Empezamos con Sergi Arola [dos estrellas Michelin]", recuerda Daniel. "Fue el primer estrella Michelin que confió en nosotros".

Desde entonces la lista creció sola: Dabiz Muñoz (DiverXO), Mario Sandoval (Coque), Rodrigo de la Calle (El Invernadero), hoteles de lujo y una retahíla de chefs de toda España que, cuando se les pregunta por proveedores, pronuncian el mismo nombre.

No es casualidad. Gold Gourmet maneja productos que no circulan por los circuitos habituales, especialmente con las setas: amanita cesárea, perrechicos, rebozuelos 365 días al año, setas de Pirineos, Navarra o Cáceres, y trufa de media Europa… y de Australia. "La trufa australiana puede llegar a los 2.000 euros el kilo", explica Daniel. "Es la más olorosa y la más fotogénica. La que buscan los estrella Michelin".

También proveen el codiciado guisante lágrima y tomates de más de diez procedencias nacionales distintas, desde Mallorca hasta el País Vasco.

Las frutas son su fuerte al tener cerezas en pleno invierno, guanábana para quienes la buscan como apoyo durante ciclos de quimioterapia, y hasta quince variedades de chiles frescos.

Defender los precios de la frutería de barrio frente al supermercado es terreno pantanoso, pero Daniel no esquiva la pregunta. "Claro que somos más caros", admite. "Un producto de 3 euros puede costar 4,50 aquí. Pero porque hay más personal, más selección en origen, más maduración, más asesoramiento… No es un precio abusivo. Nadie se hace millonario teniendo una frutería. Esto es sacrificio y punto".

Otra de las ventajas de Gold Gourmet es que reparten a domicilio por toda España con pedido mínimo y no se venden bandejas obligatorias ni kilos que acaban olvidados en la nevera. "Si quieres un tomate, un pimiento o una sola cereza, te lo llevas. Y te lo damos en el punto que quieres para consumirlo".

Una fotografía familiar

El próximo 11 de diciembre de 2026 celebrarán su 25 aniversario. Ya preparan acciones especiales para un año que marcará el relevo generacional: Luis, el fundador, ya casi retirado; Daniel y Raquel como relevo sólido; Cecilia como la columna invisible que ha sostenido el negocio desde el principio.

Cuando uno entra hoy en Gold Gourmet, con ese cartel que dice "La calidad que te gusta", descubre la historia de una familia que lleva más de dos décadas despertándose a las cuatro de la mañana para que, cuando los clientes y chefs más exigentes del país abran sus cocinas, tengan siempre lo mejor sobre la mesa.