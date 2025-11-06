El nuevo champagne de Murakami ya está en Madrid: la lujosa experiencia de tres días en la que vivir de cerca su arte

Las claves nuevo Generado con IA Madrid acoge hasta el 8 de noviembre una experiencia efímera donde el arte de Takashi Murakami, la gastronomía y el champagne Dom Pérignon se fusionan en un espacio exclusivo en la calle Barquillo. Dom Pérignon presenta nuevas ediciones limitadas de sus botellas, cuyas etiquetas han sido reinterpretadas por Murakami, y ofrece maridajes exclusivos creados por el chef Eneko Atxa, tres estrellas Michelin. La exposición "Creation is an Eternal Journey" recorre la colaboración de Dom Pérignon con destacados artistas contemporáneos y muestra su diálogo con el arte y la creatividad a lo largo de dos décadas. La iniciativa celebra la alianza entre tradición y vanguardia, presentando el champagne como una auténtica obra de arte y experiencia sensorial.

Hasta este sábado 8 de noviembre, Madrid acoge una experiencia efímera dedicada al arte, la gastronomía y el champagne.

Dom Pérignon presenta en la calle Barquillo, 13, su nueva edición limitada en colaboración con el artista japonés Takashi Murakami, uno de los nombres más influyentes del arte contemporáneo.

El espacio, abierto de 12:00 a 20:00 horas, se divide en tres áreas que fusionan arte y alta gastronomía.

Los visitantes podrán conocer las nuevas botellas Dom Pérignon Vintage 2015 y Rosé Vintage 2010, cuyas etiquetas y estuches han sido reinterpretados por Murakami con su inconfundible universo de flores sonrientes y estética Superflat.

La propuesta gastronómica corre a cargo del chef Eneko Atxa, tres estrellas Michelin y miembro de la Dom Pérignon Society.

Atxa firma dos maridajes exclusivos: Dom Pérignon Vintage 2015 con flan de pato y setas (45 euros) y Dom Pérignon Rosé Vintage 2010 con néctar de rosas (75 euros), disponibles por copas durante los días de la exposición.

La pop-up también acoge la muestra Creation is an Eternal Journey, una exposición itinerante que la Maison presentó en mayo en la Tate Modern de Londres y que ahora llega por primera vez a España.

La exposición recorre el diálogo de Dom Pérignon con el arte a lo largo de las últimas dos décadas y rinde homenaje a figuras como Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Karl Lagerfeld, Jeff Koons, David Lynch y Lenny Kravitz.

El recorrido se articula en dos movimientos: el pasado, que celebra la historia creativa de la Maison a través de sus colaboraciones, y el presente, que presenta retratos y piezas audiovisuales de los siete protagonistas de su nuevo capítulo artístico —Zoë Kravitz, Clare Smyth, Tilda Swinton, Alexander Ekman, Anderson.Paak, Iggy Pop y Takashi Murakami—.

Murakami define su colaboración con Dom Pérignon como un viaje en el tiempo que aspira a trascender generaciones: "Mi objetivo es seguir siendo relevante dentro de 100 o 200 años y que las personas del futuro, al ver la etiqueta, puedan reimaginar 2025 en sus propias mentes", explica el artista.

La Maison, fiel a su espíritu de exploración y a su búsqueda constante de la belleza en la creación, convierte esta iniciativa en una celebración de la alianza entre tradición y vanguardia, donde el champagne se presenta como obra de arte y experiencia sensorial.