Almeida cierra por un año una famosa discoteca de Madrid por "exceso de aforo": sus dueños buscan eludir la sanción

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado el cierre de la discoteca Teatro Barceló por exceso de aforo, comprometiendo la seguridad de los asistentes. La clausura, que se prolongará durante un año, responde a que la Policía Municipal detectó en dos ocasiones que se superaba el límite de 990 personas permitido por la licencia. Los actuales propietarios de la sala han recurrido la sanción y esperan que la justicia suspenda cautelarmente el cierre. El cierre coincide con un inminente cambio de propietarios: el Grupo Sounds, vinculado a otras discotecas emblemáticas, asumirá la gestión de Teatro Barceló.

El Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la clausura de la famosa discoteca madrileña Teatro Barceló de la capital tras detectar un "exceso de aforo" en las instalaciones —según han confirmado fuentes del área de Urbanismo del Consistorio capitalino a este diario—, una cuestión que comprometía la seguridad del público.

A su vez, el Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida añade que todavía no se ha procedido al cierre del recinto. Sus dueños actuales han recurrido la sanción y esperan que el juzgado rompa el precinto de forma cautelar.

El cese de la actividad se prolongará durante todo un año después de que la Policía Municipal detectase en dos ocasiones que la sala excedía el límite de la capacidad fijada por la licencia: 990 personas, han informado fuentes municipales.

Por su parte, según ha adelantado el diario El Mundo, esta orden de cese se ha producido días antes de que Teatro Barceló cambie de propietarios. El reconocido club nocturno pasaría a formar parte de la familia Trapote para empezar a dirigirla el Grupo Sounds, el potente grupo detrás de grandes discotecas como Fitz o Castellana 8.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.