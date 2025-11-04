La mejor apertura del año está en Madrid, según las reseñas de clientes: es una librería con más de 3.500 vinos y bar de tapeo

Las claves nuevo Generado con IA The Library, situada en la calle Serrano de Madrid, ha sido elegida por el público como la mejor apertura gastronómica del año según los premios The Fork Awards. El local combina librería de vinos, bar de tapeo y club privado, ofreciendo más de 3.500 referencias de vinos nacionales e internacionales, muchas difíciles de encontrar. Los clientes pueden comprar botellas, recibir asesoramiento de sumilleres, degustar vinos in situ y participar en catas privadas, además de disfrutar de una cuidada oferta de delicatessen. The Library cuenta con la exclusiva Wine Society, un club privado de menos de cien miembros, y su diseño ha sido creado por el reconocido estudio Lázaro Rosa-Violán.

El público ha hablado. Las opiniones de los comensales son el verdadero termómetro de la calidad gastronómica. Esa es la base de los premios The Fork Awards, que este lunes celebraron su cuarta edición para destacar las aperturas más destacadas del último año —de 2024— según las votaciones de los propios clientes.

Entre estos galardones, una de las categorías más deseadas es el People's Choice Award, que se le entrega al restaurante más votado y con mejores reseñas entre los propios usuarios de la plataforma.

En esta ocasión, el restaurante premiado ha sido The Library, en la calle Serrano, 2. Sus propietarios, Sandro Silva y Marta Seco, fundadores del Grupo Paraguas, siempre le han dado importancia al vino, pero no había sido el protagonista en ninguna de sus propuestas gastronómicas anteriores.

"En 2023, hemos descorchado 250.000 botellas en todo el grupo", informaron desde el grupo de restauración cuando inauguraron el restaurante premiado a Madrid Total.

Los creadores de El Paraguas, Ten con Ten, Ultramarinos Quintín, Numa Pompilio, Amazónico, Jungle Jazz Club, Aarde, La Destilería y el recientemente inaugurado Áurea, abrieron su décima y más original apertura con vistas a la Puerta de Alcalá: una 'librería' de vinos.

Con una propuesta que combina boutique, bar gastronómico y club privado, Madrid acogió The Library, el nuevo templo del vino.

"Contamos con más de 3.500 referencias, con una diversidad amplísima y vinos difíciles de encontrar. Hasta ahora, no existía en la ciudad un espacio similar, menos aún en un lugar con una oferta tan única que combina compra, degustación y sociedad de amigos", contaron desde el Grupo Paraguas.

The Library introdujo en la capital un triple concepto con "la posibilidad de comprar con un asesoramiento personalizado, de degustar un buen vino, de organizar una cata privada, ¡o todo a la vez!", explicaron sus creadores.

Al cruzar las puertas de esta particular biblioteca palaciega, lo primero que envuelve al visitante es la majestuosidad de los estantes de madera natural que albergan miles de botellas de vino que se elevan hasta el techo de 5 metros de altura.

En lo que respecta a etiquetas internacionales, la gama abarca desde los grandes nombres del vino francés (Borgoña, Burdeos, Champagne, etc.) hasta las prestigiosas bodegas de Toscana, Piamonte, Napa Valley, y regiones del denominado 'Nuevo Mundo' como Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda o Sudáfrica.

La colección internacional se equilibra de manera armoniosa con la ambiciosa propuesta española. La boutique presenta una cuidada selección de las mejores bodegas y añadas de regiones históricas como Rioja y Ribera del Duero, complementada con referencias de zonas menos conocidas, como Jerez, Mallorca o Tenerife.

Interior The Library.

Los que entren a The Library tienen a su disposición el asesoramiento personalizado del equipo de sumilleres, que se adaptará al gusto del cliente, que se podrá llevar su elección o consumir in situ.

En la zona de bar, los sumilleres han diseñado una carta de vinos por copa que cuenta con cerca de 80 propuestas de tintos, blancos, rosados, espumosos, generosos y vinos dulce.

Como acompañamiento, se ofrece una apetecible selección de delicatessen: ibéricos, conservas españolas de alta gama, foies de renombre internacional y quesos artesanos. Al fondo del bar, están las mesas del espacio 'Cuisine', un rincón exclusivo cerca de la cocina, en el que se propondrá próximamente un menú degustación.

Club privado

Además de llevar la experiencia de compra de vinos al nivel de retail de lujo, The Library reserva a unos pocos privilegiados un espacio privado para guardar, probar y deleitarse con vinos de excepción.

Estéticamente inspirado en los clubs privados al estilo inglés, The Library Wine Society es una sociedad de amigos del vino muy reducida y exclusiva, con menos de cien miembros de coleccionistas, inversores y apasionados del vino.

"Solo se puede acceder por invitación, bien directamente desde The Library o de un socio que pertenezca a esta 'Wine Society'. Los socios cuentan con un espacio exclusivo para ellos, se organizan eventos y experiencias diferenciales en torno al mundo del vino. En este momento no se puede inscribir nadie más, tenemos lista de espera", afirman desde el Grupo Paraguas.

Esta bodega de vinos privada, creada por el estudio Lázaro Rosa-Violán, es un impresionante espacio en el que las estanterías y expositores de diseño escultórico añaden un toque artístico y funcional. La madera de roble dialoga con pavimentos de mármol en blanco, negro y dorado mate, mientras que la monumentalidad del mobiliario aporta una sensación de grandeza sin caer en la ostentación.

A través del premiado The Library, el Grupo Paraguas brinda un homenaje a los amantes del vino y sirve como primer paso de un proceso de diversificación que culminará pronto con la apertura del mítico edificio Metrópolis.