Abre en Madrid el mercadillo de plantas más famoso del mundo: entrada gratis y 150 especies diferentes por menos de 1 euro

Madrid es conocida por muchas personas como la ciudad de las oportunidades y de los planes, sea en el ámbito que sea. Sin embargo, si hay un campo en el que la capital de España nunca decepciona es en el del ocio, ya que nunca nos quedaremos sin algo que hacer. Además, Madrid se sube a todas las modas y una de las últimas es la de los mercadillos.

Y es que la capital, y decenas de municipios a su alrededor, suelen celebrar cada fin de semana sus propios eventos siguiendo la fiebre de organizar estos espectáculos que cuentan con cientos y cientos de puestos. Allí podemos comprar prácticamente de todo. Desde productos de artesanía hasta ropa o artículos vintage. Aunque también hay quienes solamente van a ver y curiosear.

Sin embargo, uno de los tipos de mercados que más de moda se han puesto en los últimos tiempos son los de plantas. Y la capital de España está ahora mismo de enhorabuena, ya que muy pronto se va a celebrar en la capital de España una nueva entrega del mercadillo de plantas más famoso del mundo.

Se trata del Plantes Pour Tous, el cual convierte diferentes rincones del mundo en grandes viveros en los que podemos encontrar más de 150 tipos de plantas diferentes. Y muchas de ellas están a la venta por precios casi regalados, ya que algunas cuestan incluso menos de un euro.

Además, se trata del regreso de este espectáculo único después del éxito de acogida que tuvo en su primera edición hace tan solo unas semanas. Y es que el pasado mes de septiembre, los amantes de las plantas ya pudieron disfrutar de este evento tan particular y especial, el cual causó un auténtico furor en la capital. Ahora retorna con el objetivo de repetir su triunfo.

¿Cómo es el mercadillo de Plantes Pour Tous?

La calle General Oraá recoge el Espacio 23, el lugar donde próximamente podremos encontrar una nueva edición de Plantes pour tous. Este ha sido el lugar escogido para celebrar el mercadillo de plantas más importante de Europa. La firma francesa ha elegido la capital de España para abrir por segunda vez una nueva puerta en su amplio mercado.

Este mercadillo consiste en un impresionante vivero que aterriza en la capital de España del 7 al 9 de noviembre y que conquistará el barrio de Salamanca desde el citado viernes en horario de las 11:00 horas y permanecerá abierto de manera ininterrumpida hasta las 20:00 horas.

El sábado, el horario será de 10:00 a 19:00 horas y el domingo de 11:00 a 19:00 horas. Y es que este gran mercado de las plantas permanecerá abierto durante todo el fin de semana. Allí podremos encontrar más de 150 variedades de plantas que estarán disponibles con precios que arrancan en 0,99 euros después de haber recalado en Barcelona del 26 al 28 de octubre.

Las entradas serán gratuitas, pero la organización recomienda reservar con antelación para poder disfrutar de todo el evento y así poder recorrer todos sus rincones. Una nota importante es que solo se puede pagar con tarjeta y un aspecto positivo es que se puede acudir con mascotas.

Además de las plantas por menos de un euro, habrá una gran cantidad de ofertas con plantas por menos de 10 euros y también con valor de 19,95 euros. Precios casi imposibles de encontrar incluso en los viveros más baratos de Madrid.

La particularidad del evento es que incluye otras ofertas interesantes como que por cada compra, podrás llevarte una planta de regalo de 0,99 euros. Si esta es superior a 30 euros, el monto de la planta obsequio sube a 2,99 euros, y por compras superiores a 50 euros, nos podremos llevar una planta valorada en 4,99 euros.

Allí podremos encontrar desde plantas de interior resistentes en cualquier ambiente hasta especies exóticas y tropicales que darán un toque de distinción a todos nuestros entornos. Todas ellas para montar nuestro pequeño gran jardín doméstico. Además, Plantes pour tous cuenta con expertos disponibles para aconsejar a los visitantes sobre qué variedades de plantas son más recomendadas para sus necesidades y deseos.

Y en cada punto habrá códigos QR donde encontrarás nuestro asesoramiento, clasificando las plantas según su nivel y sus características. Madrid cuenta las horas ya para dar la bienvenida a esta iniciativa que fue fundada en Francia en el año 2017 por los paisajistas Léo Simalla y Julien Morelli con el propósito de hacer accesible la naturaleza urbana. Y sus pop-up ya han recorrido ciudades como Nantes o Rennes.