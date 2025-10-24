Abre en Madrid el primer mercadillo organizado por un famoso grupo de restaurantes: 200 piezas de lujo desde 5 euros

Las claves nuevo Generado con IA El grupo Big Mamma organiza un mercadillo en Madrid en su restaurante Villa Capri, presentando casi 200 piezas de diseño exclusivo. El evento se celebrará el 25 y 26 de octubre, de 13:00 a 17:00 horas, en la calle Hortaleza, 118, ofreciendo precios accesibles desde 5 euros. Los visitantes podrán adquirir objetos únicos que decoran los espacios del grupo Big Mamma, con packs de productos disponibles por 50 euros.

Madrid es una ciudad única en el mundo por ser capaz de reunir todo lo que podamos imaginar. Desde el bar más humilde donde tomar una cerveza por 1 euro hasta los restaurantes más exclusivos del planeta con la comida más rica que podamos soñar. Busquemos lo que busquemos, en la capital de España se puede encontrar.

Una de las fiebres que más fuerte ha pegado en los últimos años en Madrid, sobre todo en estas fechas que están por venir con la Navidad en el horizonte, son los mercadillos. Sin embargo, Madrid es una ciudad tan grande, compleja y completa que podemos encontrar este tipo de eventos con temáticas e idiosincrasias muy variadas.

Incluso organizados por un famoso grupo de restaurantes. Y es que eso es lo que se estrena este fin de semana en la calle Hortaleza, 118. Uno de los gigantes de la hostelería más importantes del mundo pone en marcha a partir de este 25 de octubre una curiosa iniciativa que promete ser todo un éxito, llevando hasta el distrito Centro de la capital de España a cientos y cientos de personas.

El evento está organizado por el grupo Big Mamma y tendrá lugar en su restaurante Villa Capri, una de las mejores trattorias de este famoso conglomerado que hace de la comida italiana un auténtico arte y un deleite para los sentidos. Este exclusivo mercadillo estará disponible durante todo el fin de semana y contará con la belleza de un escenario incomparable como es ese bonito establecimiento.

El 'mercantino' contará con una valiosa colección de más de 100 piezas de diseño exclusivo que han sido creadas de la mano del estudio Kiki. Y, por supuesto, objetos que se pueden encontrar en los restaurantes del grupo, decorando sus espacios y sus mesas. Además, todos tendrán precios especiales y asequibles, abriendo la puerta a una oportunidad única.

¿Cómo es el nuevo mercadillo que llega a Madrid?

Llega a Madrid un mercadillo que sin duda dará que hablar. Pero no solo por la singularidad de los artículos allí expuestos, sino porque la particularidad de su origen. No se trata de un mercadillo al uso ni de un evento más de este tipo. Se trata de un auténtico espectáculo en sí mismo con una naturaleza única.

El mercadillo de Villa Capri, como seguramente sea conocido a partir de ahora este oasis del buen gusto en mitad de una capital que va a toda velocidad, abrirá sus puertas el 25 y el 26 de octubre, de la 13:00 a las 17:00 horas. Unas pocas horas de elegancia y placer a partes iguales que llenarán de luz y glamour el centro de Madrid.

Este 'mercantino', organizado por el grupo Big Mamma en la trattoria más de moda de la capital, contará con una colección de casi 200 piezas de diseño exclusivo, las cuales tendrán un rango de precios de entre 5 y 30 euros. Además, habrá packs de varios productos que podrán adquirirse por solo 50 euros.

Los asistentes podrán descubrir objetos con historia, encanto y ese toque único que caracteriza a Big Mamma. Allí podrán disfrutar de detalles que decoran las mesas hasta elementos que hacen de los espacios de Villa Capri lugares mágicos. Y se ofrece la oportunidad de llevarse a casa un pedacito de la pasión y creatividad que se vive en cada rincón de la trattoria.

"Imagina tener en tu hogar una joya del diseño Big Mamma, creada con la misma dedicación que ponemos en cada plato y en cada gesto. Queremos que nuestros clientes vivan la magia de nuestros restaurantes más allá de la mesa", aseguran desde Villa Capri. Este es un evento que promete ser único y que abre la oportunidad de sentir la magia del universo Big Mamma e incluso con el privilegio de poder llevarse a casa un recuerdo tan especial.