Abre el primer Campari Bar de Madrid en un restaurante de lujo: aperitivos italianos con 160 años de historia

En el corazón de Madrid, una alianza entre dos referentes internacionales da lugar a un nuevo concepto de coctelería premium.

Campari, con más de 160 años como símbolo del aperitivo italiano, y Manero, insignia española de la restauración de lujo, presentan el primer Campari Bar Manero del mundo.

Este espacio, ubicado en la calle Marqués de Cubas, 14, junto con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, fusiona la tradición y estética italiana con la innovación y sofisticación propias de Manero, inaugurando así una fórmula inédita que pronto tendrá continuidad en Marbella.

El proyecto marca un hito en el sector de la restauración premium, al ser la primera colaboración de estas características entre Campari y una cadena gastronómica.

La elección de Manero como socio estratégico se apoya en la coincidencia de valores entre ambas casas: la excelencia, la innovación y la búsqueda constante de la sofisticación en el ámbito del lujo culinario.

Cóctel de Campari. Manero

Carlos Bosch, Ceo de Manero, destaca que esta alianza "trasciende el concepto tradicional de colaboración" y propone una nueva categoría de experiencia que funde la herencia italiana de Campari con la visión innovadora de Manero.

El nuevo espacio ofrece una experiencia multisensorial donde la coctelería es protagonista. Su carta reúne versiones exclusivas de clásicos italianos como el Spritz y el Negroni, junto con aperitivos reinterpretados bajo el estilo Manero.

Entre las propuestas destaca el formato 'Vinilos & Spritz', una experiencia que permite a los clientes elegir la música que acompaña su degustación mientras disfrutan de cócteles icónicos y creaciones inéditas.

El arte también tiene un papel central en este concepto. La identidad visual del Campari Bar Manero ha sido diseñada por el ilustrador madrileño Jorge Arévalo, conocido por su estilo elegante y cinematográfico.

Su participación refuerza la conexión entre arte, gastronomía y experiencia social, uno de los pilares de esta colaboración.

Madrid se confirma así como epicentro de la innovación en la restauración europea. El espacio de Manero en Marqués de Cubas, inaugurado en 2024, ya había revolucionado el modelo de locales multiformato con su combinación de bar boutique, restaurante bistró con barra de caviar y club de copas.

El lanzamiento del Campari Bar Manero supone un nuevo paso en la expansión de la marca, que prevé replicar este concepto en futuras aperturas.

A lo largo del mes de lanzamiento, el espacio acogerá una programación de eventos exclusivos donde se reunirán figuras del arte, la gastronomía y el lifestyle.

En estas veladas, los invitados podrán disfrutar de degustaciones, actuaciones musicales y la presencia en directo de Jorge Arévalo, creando piezas únicas durante cada encuentro.

Manero ha consolidado en España un modelo de restauración que combina excelencia gastronómica, diseño distintivo y experiencias inmersivas, con su flagship en Marqués de Cubas como centro de su propuesta de lujo contemporáneo.