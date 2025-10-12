El bar de este castizo barrio de Madrid donde Dabiz Muñoz pide su plato favorito: por sólo 25€ y con 30 años de historia

Madrid es una de las ciudades donde mejor se come del mundo. Esta verdad irrefutable es apoyada desde todos los frentes por varias cuestiones clave. La primera de ellas, por ser la capital del país con mejor gastronomía y cocina. Y lo segundo, porque recibe influencias llegadas desde cualquier parte del planeta.

Pero incluso si nos centramos en nuestro país, para muchas personas Madrid es el epicentro de nuestra gastronomía, ya que además de todas las maravillas del interior, en la capital de España podremos encontrar joyas llegadas desde todos nuestros rincones.

El mejor marisco gallego, la mejor paella valenciana, el mejor guachinche canario o los mejores pinchos vascos se pueden encontrar en Madrid. Sin embargo, a veces la riqueza de un plato se encuentra en lo que nos hace sentir y no tanto en el sitio donde nos los comamos.

Por ello, es posible que la mejor ejecución de nuestro plato favorito se haga en el bar de la esquina de al lado de nuestra casa y no tanto en un restaurante de alta cocina y repleto de reconocimientos. Al menos así piensa una persona que sabe un poco de esto como es Dabiz Muñoz.

El chef ha asegurado en varias ocasiones que cuando quiere probar uno de sus platos favoritos, el arroz con bogavante, no le hace falta buscar el mejor restaurante de Madrid. Basta con acudir a este modesto bar situado en uno de los barrios más castizos de la capital que se llama Bar Paloma II.

¿Cómo es el bar favorito de Dabiz Muñoz?

Si alguien sabe de cocina en este país, ese es Dabiz Muñoz. El reconocido chef ha sido nombrado varias veces mejor cocinero del mundo, y además, consiguió ganar hasta tres estrellas Michelin gracias a su restaurante DiverXO.

Su cocina es conocida por tener un estilo único, mezclando y alternando diferentes técnicas con sabores e influencias llegadas desde cualquier parte del mundo. Sin embargo, Muñoz no olvida de dónde viene y por eso siempre tiene muy presentes sus orígenes humildes.

Por ello, no duda en reconocer que uno de sus platos favoritos lo encuentra cada vez que va a un bar de los puramente castizos de Madrid, en un barrio humilde, lejos del lujo que desprenden restaurantes como los que le han convertido en una auténtica estrella.

El bar madrileño con el que se queda es La Paloma II, donde asegura que se come un arroz con bogavante muy rico y famoso en toda la zona. Este establecimiento se encuentra en el barrio de la Elipa. Más concretamente, en la avenida del Marqués de Corbera, 56.

Un restaurante que cuenta con una tradición de más de 30 años, que sirve un arroz que "está de locos" tal y como afirma el cocinero y que se encuentra "súper escondido", un punto que le da todavía más carácter y poder de atracción.

A pesar de que su especialidad es el plato preferido de Dabiz, su carta es mucho más amplia. Y su precio por persona no es elevado, ya que se sitúa en torno a los 25 o 30 euros, en función de las peticiones.

Aunque la mayoría de personas acuden a él por su arroz, después repiten por su variedad y por su buen trato. Si queremos degustar su plato estrella será necesario ser al menos dos comensales y solicitarlo por encargo, ya que no se puede acudir a la cocina de los hermanos Artero y pedirlo en el momento.