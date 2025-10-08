Los novedosos sándwiches de sushi que llegan al Bernabéu: el curioso bocadillo de alga y sin pan por menos de 10 euros

El espíritu de Kazu Nikkei nace hace 3 años de reinterpretar el sushi tradicional en clave contemporánea: piezas triangulares elaboradas con alga nori y arroz sazonado, rellenas de combinaciones que fusionan la cocina japonesa con la peruana, un sello característico de la gastronomía nikkei.

Este curioso bocadillo de alga, pero sin pan, lo han bautizado sus creadores como los 'sushi sándwiches'.

Kazu, el original proyecto que popularizó en Madrid el formato de sushi sandwich, sigue ganando terreno en la ciudad.

Tras triunfar en el corazón de Chueca con su local de la calle Pelayo 49, sus fundadores, Gonzalo Gago y Paolo Colombo, suman un nuevo capítulo a su historia con la apertura de un segundo espacio en Pintor Juan Gris 5, en los alrededores del estadio Santiago Bernabéu.

Gago es originario de Perú y su trayectoria en la gastronomía comienza desde joven, preparando sushi rolls en eventos y catering en su país natal.

Al mudarse a España para sus estudios en el IE Business School, desarrolló el concepto de los 'sushi sándwiches' como parte de un proyecto de tesis universitaria y, tras obtener una buena acogida, abrió el primer local junto a Colombo, también fundador de Relleno.

El reciente estreno refuerza su apuesta por un concepto en alza: sushi de diseño, servido en un formato más cómodo, versátil y pensado para el ritmo urbano.

Sándwitch de Kazu. Kazu

El objetivo es sencillo, pero aprovechado con maestría: adaptar un plato que suele consumirse con calma y palillos a dinámicas más ágiles de delivery, takeaway o consumo rápido en sala.

Cada pedido incluye dos triángulos que juntos forman el particular sandwich de Kazu, envueltos en salsas y rellenos diseñados específicamente en cada local. Cada bocadillo cuesta menos de 10 euros.

Entre las opciones más representativas figuran el Acevichado, fresco y cítrico, inspirado en el ceviche peruano; el Spicy Tuna, una combinación intensa de atún con un toque crujiente; el Tropikal, vegetal y afrutado, con notas exóticas y refrescantes; el Dragón, con tempura como protagonista y un contraste de texturas; el Trufado, delicado y sofisticado con aroma a trufa; el Golden California, versión crujiente y tempurizada de un clásico; el Anticuchero, que combina ají panca peruano con atún rojo, aguacate y cebolla morada crujiente; y el Tiradito Amarillo, con salsa de ají amarillo y un toque dulce que resume la esencia nikkei.

El ticket medio ronda los 15 euros, lo que sitúa su propuesta en un punto de accesibilidad poco habitual para la cocina fusión de autor.

La elección de Pintor Juan Gris 5 no es casual: Bernabéu, tradicionalmente vinculado al deporte y el ocio nocturno, se está transformando en un barrio abierto a propuestas contemporáneas de moda, arte y gastronomía.

Nuevo local de Kazu. Kazu

La fórmula funciona porque resuelve tres necesidades del comensal contemporáneo: rapidez, precio y diferenciación.

Con esta apertura en Bernabéu, Kazu se transforma en un lugar donde Japón y Perú se encuentran entre capas de arroz y alga, y donde el sushi deja de ser sólo mesa formal para convertirse en una comida creativa, ágil y urbana.