La segunda vida de Casa Clavel, el bar de copas de Malasaña que se transforma en taberna: raciones clásicas y vinos

Morir o reinventarse cada vez más rápido. Así de complicada está la hostelería en Madrid. Entre tanta propuesta gastronómica, la tendencia está siendo la de recuperar las tabernas de antes, las casas de comidas y la cocina más tradicional.

Seguramente, teniendo en cuenta estos factores, en pleno corazón de Malasaña, en la mítica Corredera Baja de San Pablo, vuelve a brillar un lugar que marcó la vida nocturna del barrio madrileño: Casa Clavel, en el número 18.

Tras haber sido uno de los bares de copas más legendarios de la noche de Malasaña, conocido por su ambiente bohemio y carácter emblemático, lo reabre con una segunda vida Quique Santamaría, quien abrió Clavel hace ya 9 años. También es fundador del conocido Pistola, en la plaza del Dos de Mayo, y Santa Canela, en Chamberí.

Ensaladilla de Casa Clavel. Casa Clavel

Ahora Clavel es una taberna de raciones "porque tanto el barrio, como la clientela, como yo mismo, en cierto modo hemos madurado. Ya tenía ganas de que tuviese comida y una carta de vinos más elaborada", responde Quique Santamaría a preguntas de Madrid Total.

Este clásico regresa reinventado, combinando su espíritu original con una nueva "carta breve, pero con productos de calidad que es perfecta para el aperitivo o para compartir con amigos mientras te tomas unos vinos o unos cócteles", añade.

Casa Clavel estará abierto de lunes a jueves de 18:00 a 02:00 horas, viernes y sábados de 12:30 a 03:00 horas, y domingos de 12:30 a 02:00 horas.

Con esta amplitud horaria, el local se transforma en un punto de encuentro para disfrutar tanto de un aperitivo relajado como de una cena prolongada.

La nueva carta cuenta con imprescindibles como las clásicas gildas de anchoa o boquerón y la ensaladilla rusa con gambas y mejillón —también disponible en versión marinera con anchoa, a la murciana—, perfectas para empezar.

Uno de los grandes atractivos es La Charcutería, con embutidos y quesos escogidos de La Charcutería de Octavio, un espacio familiar que trabaja con ganaderos y productores locales.

Exterior de Casa Clavel. Casa Clavel

Desde paleta ibérica, cecina o butifarra blanca con setas, hasta chicharrón de Cádiz, cada tabla es un viaje de sabores que puede personalizarse con quesos al gusto.

En los platos principales destacan los sándwiches, con propuestas como el mixto trufado o el de carrillera ibérica con mayonesa de kimchi, encurtidos caseros y pan de hogaza de masa madre.

También cuenta con una opción vegetal a base de escalivada, espinacas, encurtidos y queso havarti.

Por su parte, la carta de vinos combina referencias de bodegas pequeñas, naturales y sostenibles, como Mas Candí, La Nave de los Locos o La Natural, con otras más clásicas como Luberri o Torremilanos.

La barra refuerza la experiencia con una carta de cócteles: vermut con un toque de gin y pomelo, spritz, mezcalita, pisco sour o paloma, diseñados tanto para quienes buscan lo clásico como para los más curiosos que disfrutan probando nuevos sabores.

Con esta nueva etapa, Casa Clavel se perfila como la nueva taberna de la temporada en Madrid.