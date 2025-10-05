El hotel de Cuatro Caminos que esconde un mercado gastro en su interior: hay un puesto de una famosa panadería

Madrid estrena un curioso espacio gastronómico. Y lo hace en Cuatro Caminos, con esencia castiza. Mercado Madriles Reina Victoria abre sus puertas en la emblemática avenida que le da nombre y llega dispuesto a convertirse en el plan que todo madrileño —de nacimiento o adopción— querrá apuntar en la agenda.

Se trata de un mercado en el que comer y beber desde por la mañana hasta la madrugada, dentro del hotel VP Sognio Metropolitano.

El espacio nace con una vocación clara: ser plan a cualquier hora del día. "Hemos reunido cinco propuestas culinarias que te llevarán por un viaje de sabores sin salir de Madrid. Encontrarás la solidez de la cocina tradicional española junto a los exóticos matices de la gastronomía asiática. Además, ofrecemos opciones de comida sana y fresca, que demuestran que comer bien puede ser delicioso y sencillo. Aquí hay una opción para cada paladar y cada antojo", informan desde Mercado Madriles Reina Victoria.

Mercado Madriles Reina Victoria. Mercado Madriles Reina Victoria

Desde desayunos con el sello inconfundible del obrador artesanal Pan.delirio —famosos por su premiado Roscón de Reyes—, hasta meriendas dulces o saladas, sin olvidar almuerzos, cenas animadas y la mejor coctelería de autor.

Dos barras completan la propuesta: Gingko Bar, para cañas bien tiradas y vinos escogidos, y Gingko Cocktail, donde cada trago es una historia líquida, mezcla de clásicos y técnicas de vanguardia.

Por tanto, la diversidad culinaria es protagonista en este nuevo espacio. Taco Santo lleva directo a México con su cochinita pibil y quesadillas de pastor.

Kung Food viaja al otro extremo del mapa con baos de pato a las cinco especias y gyozas crujientes. Para los que buscan frescura, Healthy Canalla apuesta por recetas actuales como el salmón en costra de hierbas o un tartar de aguacate con pesto de almendra.

Y si de tradición madrileña hablamos, Tapeo Madriles no se olvida de la ensaladilla, las bravas ni esas croquetas ibéricas que hacen patria.

"Queríamos unir lo mejor de un mercado con lo mejor de un restaurante." —explica en un comunicado de prensa Javier Pérez Jiménez, director general de VP Hoteles y Ginkgo Restaurantes— "Es un espacio con clase, pero pensado para los vecinos del barrio", resume.

El resultado es un lugar con diseño cuidado, calidez en el ambiente y oferta variada, al nivel de los mercados internacionales que inspiran su concepto, como el Mercato Mayfair de Londres o el Roma de Ciudad de México.

Pero el Madriles no se limita a ser un punto de paso gastronómico: aspira a ser un centro social. Universitarios, vecinos de Moncloa, Azca, Cuatro Caminos o el propio Chamberí, viajeros o curiosos que viven Madrid como propios… todos encuentran aquí un plan para empezar el día con buen café, acabarlo con un cóctel o improvisar un afterwork.

El Mercado Madriles Reina Victoria aterriza con gastronomía internacional con alma madrileña, coctelería de autor y vida de barrio. Un lugar que confirma que Madrid, cuando se pone de moda, lo hace a lo grande.