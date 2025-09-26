Los mejores planes este fin de semana en Madrid: noches 'gastro', experiencias traídas de Corea y rutas en moto

Muchos dicen de Madrid que es la ciudad que no duerme. Una fiesta de música electrónica mezclada con flamenco puede ser la prueba de ello este fin de semana.

Y si antes va acompañado por una espectacular cena peruana en un reconocido restaurante, se puede convertir en la mezcla perfecta.

Sin embargo, para quienes prefieran el día a la noche también hay actividades para disfrutar de unos días de descanso y desconexión. Una exposición donde la cultura de uno de los países asiáticos que más se está expandiendo con su música o un evento perfecto para los amantes de las motos son algunos de ellos.

K-Expo Spain

Este domingo comienza la K-Expo Spain 2025, una celebración bajo el lema de 'All about K-style' organizado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea (MCST) y promovido por la Korea Creative Content Agency (KOCCA).

Se trata de un evento que tiene por epicentro la cultura e industria coreana. El programa combina un encuentro empresarial B2B en el Hotel Riu Plaza España, donde 60 compañías coreanas (de sectores como animación, dramas, webtoons, cosmética y alimentación) se reunirán con compradores internacionales.

Cartel de K-Expo Spain 2025.

Mientras tanto, el Círculo de Bellas Artes abrirá sus puertas como espacio cultural donde los visitantes podrán experimentar lo mejor del contenido coreano. Ofrecerá experiencias inmersivas de K-culture en ámbitos como K-Pop (con un karaoke o competiciones de baile), K-Beauty (con experiencias de cosmética), K-Food (con el chef coreano Park Joon Woo) y K-Game (con videojuegos populares), entre otras.

El punto culminante será el concierto K-OST (bandas sonoras de K-dramas), que tendrá lugar el domingo 28 de septiembre en el Teatro Fernando de Rojas. Actuarán Ben, Isaac Hong, Yu-ree Choi y la artista española Lara Benito, interpretando en directo bandas sonoras de títulos coreanos de éxito internacional. El evento durará hasta el 30 de septiembre.

🏠 Lugar: Hotel Riu Plaza España, Círculo de Bellas Artes y Teatro Fernando de Rojas. 💰Precio: gratis.

CaixaBank Madrid Live Experience

Cartel General del CMLE 2025.

Este fin de semana también regresa el CaixaBank Madrid Live Experience al Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, consolidándose como una de las citas imprescindibles de la música en directo en la capital.

El festival alcanza su quinta edición con un cartel formado por Crystal Fighters, Coque Malla, Las Migas, Marlon, Kiki Morente, Pedro Guerra & Javier Ruibal, Fetén Fetén y Pica-Pica, en una programación que apuesta por la diversidad y dirigida a todas las generaciones.

🏠 Lugar: Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. 💰Precio: varios precios (entrada por concierto).

Un evento de motos

El Centro Comercial X-Madrid, en Alcorcón, será el lugar donde se celebre la cuarta edición del Tour Xtreme Challenge 2025. El viernes 26 y sábado 27 de septiembre los más de 1.300 participantes, previamente inscritos, disfrutarán de una experiencia motera única, con exposición de marcas y muchas sorpresas.

En concreto, el viernes 26 todos los aficionados al mundo de la moto tendrán la oportunidad de disfrutar de una jornada de feria de 13.00 horas a 21.00 horas en la plaza de la cúpula. Podrán conocer novedades, ver de cerca las motos, probar algunas de ellas y completar su equipación. Con marcas presentes como Harley Davidson, Ducati, Triumph, Motocard y Mundimoto.

El Xtreme Challenge en Madrid.

Además, estarán presentes figuras de referencia como Chicho Lorenzo, quien llevará a cabo una ponencia sobre seguridad y compartirá con todos los asistentes su nuevo libro: La Biblia del Motorista Seguro. También estará Josep Chaume, reputado periodista del sector, quien presentará la nueva Tracer 9.

El sábado 27 será la jornada en la que los inscritos realizarán su ruta con salida y llegada al centro comercial, arrancando a las 7.00 horas y finalizando entre las 16.00 horas y las 22.00 horas, dependiendo de la ruta elegida (hay diferentes niveles y distancias).

🏠 Lugar: X-Madrid. 💰Precio: inscripciones por 58 euros.

Una noche gastronómica

Dos chefs y una cerveza son los dos ingredientes que harán que este viernes 26 de septiembre, hablando gastronómicamente, sea una noche irrepetible.

Y es que el restaurante peruano Callao24 será la sede de El Incomprendido, un evento que quiere poner en valor al chef que lo fundó, Jhosef Arias. Junto con su compatriota Pablo Ortega, cocinarán un menú compuesto por siete pases que buscan resaltar la tradición y la peruanidad. Todo ello maridado con la cerveza artesanal del cocinero.

El restaurante Callao24.

Esta velada dejará una huella permanente en la propuesta gastronómica de dicho restaurante, ya que cuatro de las creaciones que se lleven a cabo ese día se incorporará a la carta del establecimiento, ofreciendo a los comensales la posibilidad de revivir esta experiencia única más allá de la noche del evento.

Dichos platos son: Caucau, compuesto por callos, patata, ají amarillo y hierbabuena; el Picante de Patita, con patatas y ají panca; la Sangrecita, disponible solo eventualmente, y la Carapulcra Huaralina, con Sopa Seca.

🏠 Lugar: Callao24. 💰Precio: 70 euros.

Flamenco en Fabrik

Este sábado la conocida discoteca madrileña Fabrik se transformará en un gran tablao para bailar con Techno Flamenco, el espectáculo a medio camino entre la música electrónica y el folclore andaluz creado por el DJ español Marsal Ventura, que ha entrado como un soplo de aire fresco en el circuito de ocio nocturno nacional.

Techno Flamenco es una innovadora fusión que mezcla la potencia de la electrónica con la pasión de los cantaores, la fuerza de las guitarras flamencas y la magia de las bailaoras, todo en un mismo show.

Techno flamenco en Fabrik.

El éxito de Techno Flamenco radica en un repertorio compuesto al 100% por canciones en español, reinterpretadas con un ritmo trepidante que no deja respiro: cada 15 minutos, el público disfruta de un pase protagonizado por baile, voz o instrumentos en vivo, lo que convierte cada sesión en un concierto impredecible.

El espectáculo arranca como un tardeo a las 21.30 horas y se extiende hasta la 1.00 de la madrugada en La Terraza, un espacio semicubierto que permite disfrutar del aire libre y la buena temperatura.