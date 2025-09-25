Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: viajar en el tiempo con realidad virtual y trenes en familia

Las mejores actividades familiares son las que pueden disfrutar tanto adultos como los más pequeños de la casa.

Este fin de semana en Madrid hay un sinfín de planes y actividades interesantes que poder realizar. Por eso, en Madrid Total proponemos algunas de ellas para que toda la familia pueda divertirse con diferentes opciones.

Desde una exposición única e inmersiva de la mano de la realidad virtual, hasta excursiones en trenes por lugares históricos y talleres gastronómicos infantiles.

Machu Picchu

Machu Picchu: Viaje a la Ciudad Perdida no es una exposición al uso. Es una aventura que transportará a los asistentes a un impresionante viaje de 450 años atrás gracias a la realidad virtual.

La experiencia se ha creado a partir de un acceso único a Machu Picchu durante la pandemia, utilizando drones, LiDAR, fotogrametría y el asesoramiento de historiadores incas. Más de 50 ingenieros han dado forma a este mundo inmersivo.

La exposición de realidad virtual Machu Picchu. Fever

Una forma de descubrir una de las grandes maravillas del mundo antiguo sin salir de Madrid y de la mano de TERI, un simpático robot acompañante, que guiará a las familias a través de templos sagrados, terrazas y paisajes montañosos impresionantes.

Hay varias sesiones tanto el viernes, como el sábado y el domingo. La edad recomendada es a partir de 10 años.

🏠 Lugar: Fever Hub Madrid | Experiencias Inmersivas (calle Raimundo Fernández Villaverde, 57) 💰 Precio: desde 17 euros

Un tren en familia

El Tren de Felipe II es un tren turístico con el que poder hacer un fascinante viaje desde Madrid, por la Sierra de Guadarrama, hasta llegar al municipio de San Lorenzo de El Escorial.

Se trata de un convoy compuesto por una locomotora y coches de viajeros del siglo XX. Una restauración gracias a la cual tanto niños como adultos podrán sentirse en otra época -incluso con los revisores uniformados como en los años 40-.

El recorrido comienza, exactamente, en la estación de Príncipe Pío. A su llegada a la localidad madrileña, se podrá disfrutar de la oferta gastronómica y cultural del histórico pueblo por el que paseó antaño el rey Felipe II.

A las 17.25 horas termina la aventura y el tren regresa de vuelta a Madrid desde la estación de tren de El Escorial. Esta actividad está disponible tanto este sábado como el domingo. Hay varios packs que incluyen, además, otras experiencias como visitas guiadas por edificios emblemáticos como el Real Monasterio.

🏠 Lugar: San Lorenzo de El Escorial 💰 Precio: desde 18 euros

Jumpyard

Jumpyard de Oasiz. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz

Un parque de entrenamiento con más de 2.800 metros cuadrados. Así es el JumpYard del Centro Comercial Oasiz. Un lugar donde disfrutar de camas elásticas, piscinas de bolas, pasarelas de anillas, paredes de escalada, pistas de fútbol indoor y hasta competiciones de realidad virtual para hacer en grupo.

Se trata de un parque de entretenimiento indoor en el que pueden entrar tanto adultos como niños todos los días, con horario de 10.00 horas a 23.00 horas, los viernes y sábados, y de 10.00 horas a 21.00 horas, los domingos.

🏠 Lugar: Oasiz Madrid 💰 Precio: una hora por 14 euros

Fotos con mascotas

Salvando Peludos lanza una novedosa iniciativa para acercar a la ciudadanía la realidad del abandono animal y promover la adopción. Para ello, los animales de la fundación recorrerán los centros comerciales más emblemáticos de Madrid, de la mano de la Comunidad de Madrid y Savills, durante los meses de septiembre y octubre.

Durante su duración, tiendas y restaurantes decorarán sus bolsas de la compra con pegatinas de la campaña y se realizará una exposición itinerante de fotografías con obras creadas en El Campito y el Santuario de Salvando Peludos por reconocidos fotógrafos como Estela de Castro, Emilio Cuenca y Ana Palacios.

Cartel de la iniciativa 'Peludos en el centro'. Salvando Peludos

Además, los viernes en cada uno de los centros comerciales participantes en la actividad, El Fotógrafo de Perros, Emilio Cuenca, realizará fotografías gratuitas para las familias que quieran inmortalizar su momento con su peludo.

Este fin de semana tendrá lugar en el Centro Comercial Plaza Éboli. Por las tardes se instalará

una carpa informativa sobre adopción y acogida responsable de animales.

🏠 Lugar: Centro Comercial Plaza Éboli 💰 Precio: gratis

Pasta para niños

Los más pequeños de la casa ya pueden meter las manos en la masa con conocimiento de causa. El restaurante Beata Pasta de Princesa inicia este sábado los talleres infantiles de pasta fresca con los que abren un nuevo universo gastronómico de posibilidades a los niños.

En estas sesiones, aprenderán a preparar todo tipo de pastas, desde las formas más tradicionales hasta creaciones originales y sorprendentes. Además, podrán llevárselas a casa para disfrutarlas con sus seres queridos.

Taller de pasta para niños en en Beata Pasta. Beata Pasta

Para que la inmersión sea total y 100% personalizada, cada taller estará adaptado a un grupo reducido de unos seis menores. Serán chefs italianos quienes les enseñen a elaborar desde cero este ingrediente elemental de la gastronomía transalpina.

Esta actividad se celebrará todos los sábados por la mañana de 11.30 horas a 13.00 horas, con 30 minutos de merienda (donde recibirán un snack y alguna que otra sorpresa) y una hora de taller. Está pensada para niños a partir de 6 años. Para participar en esta actividad es imprescindible realizar una reserva previa a través de la web.