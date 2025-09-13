Salen a la venta las entradas de la Fórmula 1 en Madrid: zonas VIP con suites privadas y cocina de chefs famosos

Cada vez queda menos para que los semáforos se apaguen en Madrid y de comienzo el primer Gran Premio de Fórmula 1 de la capital. Aunque todavía se encuentre en fase de construcción, ya se conocen muchos de los detalles del nuevo circuito.

La fecha para hacerse con una entrada para disfrutar de la velocidad desde muy cerca ya se ha hecho oficial. El 23 de septiembre saldrán a la venta todos los tipos de pases disponibles para acceder a MADRING entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026.

Los precios se darán a conocer el mismo día que salgan las entradas y, al igual que en otros grandes premios, variarán en función de la zona del trazado y las comodidades ofertadas en cada una de las categorías.

Las zonas VIP son uno de los puntos neurálgicos de todo Gran Premio. En Madrid, se podrá acceder al hospitality más grandes de Europa, que llega de la mano de MATCH. Los organizadores prometen "revolucionar la experiencia del espectador" con la creación de espacios personalizados según el perfil de cada fan.

Entre su oferta se encuentra un lounge de lujo o las rooftops, clubhouses, amplios espacios multifuncionales, suites privadas y zonas exclusivas con vistas privilegiadas, música en directo y gastronomía de primer nivel con chefs reconocidos.

Como es habitual, el Pelouse es la zona más económica del circuito. Las zonas verdes, sin grada, que dan buena visibilidad a la pista y permiten el movimiento entre distintas zonas del trazado para disfrutar de la carrera desde varias perspectivas.

Los asientos en tribuna se dividen en distintas categorías, en función de la cercanía al asfalto y la visibilidad disponible en cada una de ellas. La 'Bronze Grandstand' se ubica en las zonas más generales del circuito.

En el siguiente nivel de precios se encuentran las 'Silver Grandstand'. Las básicas se encuentran en las curvas clave del circuito, mientras que los giros más sorprendentes y con más adrenalina se reservan para la categoría 'plus'.

Ahora bien, para el que quiera disfrutar de la experiencia sin perderse ningún detalle, la 'Gold Grandstand' ofrece vistas directas a la línea de meta, el pit lane y el podio. Esta opción cuenta también con asientos reservados con la máxima comodidad.

Mapa con las zonas VIP MADRING

Además, como en cualquier otro Gran Premio de Fórmula 1, las entradas pueden comprarse en función del número de días que se quiera acudir al circuito. De momento, se puede acceder a la lista de espera para conseguir acceso prioritario el día de la venta.

El pase general da acceso para todo el fin de semana por lo que se puede disfrutar de todas las sesiones programadas para la competición. Sin embargo, para aquellos que tengan predilección por uno de los días, están disponibles las entradas individuales, para entrar únicamente a los entrenamientos libres, la clasificación o el gran día de la carrera.

Precio de las zonas VIP Traction Club: desde 600 euros.

desde 600 euros. La Terminal: desde 1650 euros.

desde 1650 euros. El Mirador: desde 2.500 euros.

desde 2.500 euros. Ignition Club: desde 2.500 euros.

desde 2.500 euros. La Azotea: desde 3.500 euros.

desde 3.500 euros. Club 91: desde 4.950 euros.

desde 4.950 euros. The Boxes: por determinar.

Más que F1

La empresa encargada de gestionar las entradas será Fever, que no solo ofrecerá la mera distribución de los tickets, sino que se encargará de gran parte de la producción para todo el fin de semana.

Es por ello que se encargará de la instalación de gradas, pantallas, áreas de restauración, puntos de venta de 'merchandising' y espacios interactivos, todo a punto para los aficionados puedan disfrutar de las fanzones dedicadas exclusivamente a ellos.

Como parte de la experiencia del Gran Premio, la empresa preparará eventos paralelos por toda la ciudad, como pueden ser exposiciones, conciertos, activaciones de marca y otras experiencias de entretenimiento prolongados incluso a los meses previos al Gran Premio.

La compañía cuenta ya con experiencia en el mundo del automovilismo al comercializar al público varios premios de MotoGP y organizar la 'fanzone' del Gran Premio de Aragón.