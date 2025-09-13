Reabre uno de los mercadillos más emblemáticos de Madrid: entrada gratuita a un tradicional mercado de época

Desde ayer, viernes 12, la Plaza de la Familia de Tres Cantos ha vuelto a llenarse de color, música y ambiente de fiesta con la reapertura de uno de sus eventos más esperados del año: el mercado temático de septiembre.

La cita, dedicada al Renacimiento, se prolongará hasta mañana domingo 14, y ya se ha convertido en una tradición para vecinos y visitantes, siendo una de las actividades estrella dentro de la programación cultural del municipio.

Ayer, durante la jornada inaugural, cientos de personas pasearon por sus calles engalanadas como si hubieran retrocedido varios siglos atrás. Y es que el ambiente, cuidado al detalle, trasladó a los asistentes a una época de caballeros, artesanos y trovadores.

Una temática muy especial. Istock

Por su parte, hoy sábado, la actividad continúa y se espera aún más afluencia, aprovechando el fin de semana y la entrada gratuita que facilita el acceso a todo el público.

El mercado cuenta con una villa de artesanos en la que se recrean antiguos oficios y gremios. Allí se pueden ver demostraciones en directo de la realidad de lo que era trabajar en la época, desde trabajos en cuero y madera hasta cómo se hacía la forja o la cerámica.

No falta tampoco un campamento que muestra cómo era la vida diaria del pueblo en aquellos tiempos, ofreciendo una lección de historia al aire libre que atrae tanto a mayores como a niños.

Y es que pensando en los más pequeños, la organización ha habilitado un espacio para ellos: el Rincón Infantil. Una zona de juegos diseñada para que disfruten con actividades adaptadas a su edad mientras los adultos recorren los puestos o disfrutan de los espectáculos.

Comida tradicional en los puestos. Istock

Espectáculos entre los que encontramos los de los famosos clubes locales de esgrima, que ofrecen exhibiciones que muestran la destreza y el arte de este deporte con raíces históricas.

El programa se completa con actuaciones musicales bajo el título "Melodías del Renacimiento", que aportan una banda sonora perfecta para ambientar los paseos por el mercadillo.

También se incluyen piezas teatrales a cargo de la Asociación Cultural Destellos, que representan escenas inspiradas en la época.

Y, como no podía faltar, la gastronomía juega un papel protagonista, con una variada oferta de platos tradicionales de la época, se ofrece un amplio abanico de propuestas asequibles para todos los bolsillos.