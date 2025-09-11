Reabre uno de los mercadillos más emblemáticos del centro de Madrid: entrada gratuita a un histórico museo

Madrid recupera este septiembre una de sus citas más originales y esperadas. El Mercado de Motores regresa los días 13 y 14 con un mercadillo lleno de moda, objetos vintage, música en directo y gastronomía, instalado nada menos que en el Museo del Ferrocarril, en la antigua estación de Delicias.

La entrada es gratuita y, como en cada edición, se espera que miles de visitantes recorran sus pasillos entre locomotoras históricas y puestos de todo tipo.

La clave de su encanto está en el escenario. Pocos mercados pueden presumir de celebrarse dentro de una estación centenaria que conserva trenes, vagones y raíles originales.

Los puestos se mezclan con las piezas expuestas. Museo del Ferrocarril

Un contraste que hace que, mientras alguien negocia el precio de una chaqueta de segunda mano o revisa vinilos antiguos, a pocos metros se pueda contemplar una máquina de vapor de principios del siglo XX.

Los puestos son tan variados como curiosos. Hay ropa de segunda mano y de diseñadores emergentes, muebles reciclados, bicicletas restauradas, juguetes de otras épocas y piezas de decoración con mucha personalidad.

No es raro encontrar lámparas retro, cámaras fotográficas clásicas o pequeños tesoros que parecen salidos de un mercadillo londinense. Y es que para muchos, parte de la diversión de este plan tan deseado está en recorrer sin prisa los pasillos y descubrir algo inesperado que te acompañe el resto de tu vida.

Sin embargo, el atractivo no se queda solo en las compras. En el patio central del museo se organiza un gran espacio gastronómico al aire libre, con propuestas para todos los gustos: desde hamburguesas y comida internacional hasta dulces caseros, cafés y cervezas artesanas.

De esta manera, muchos visitantes aprovechan para hacer una pausa en el recorrido, sentándose en mesas improvisadas, mientras disfrutan de un ambiente diferente, pero muy animado.

Y es que las preocupaciones no existen en este espacio, tanto que incluso puedes acudir con tu amigo perruno, lo que permite a los dueños pasear tranquilos por el mercado sin tener que dejar atrás sus mascotas.

Lo que empezó como un mercadillo alternativo se ha convertido con los años en un plan clásico de fin de semana que reúne a familias, parejas, amigos y turistas que buscan un plan diferente en la capital.

Y no te preocupes por la hora. El horario es amplio (sábado de 11:00 a 22:00 y domingo de 11:00 a 21:00) lo que permite que visites la zona con tranquilidad.

El Museo del Ferrocarril se encuentra en Paseo de las Delicias, 61, y se puede llegar fácilmente en metro (línea 3), en Cercanías, varias líneas de autobús o incluso en bicicleta gracias a la estación de BiciMAD que hay en sus alrededores.