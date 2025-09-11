Los mejores planes con niños este fin de semana en Madrid: viaje a la Luna, zumba infantil gratis y Cleopatra

Ya está aquí la vuelta al cole y los niños tienen que volver a la rutina. El fin de semana vuelve a convertirse en ese pequeño espacio en el que pueden volver a disfrutar de su tiempo libre.

Por ello, en Madrid Total traemos algunas de las mejores opciones para disfrutar en familia durante los próximos días.

Un barrio de la capital celebra sus fiestas patronales con una agenda de actividades dedicadas a todos los públicos. Además, los niños podrán viajar a la Luna sin salir de Madrid.

Viaje a la Luna

El Centro Comercial Islazul lleva a los niños a la Luna. 'Kids to the Moon' promete ser una aventura inolvidable que combina diversión y enfocada al rango de edad que se encuentra entre los 4 y los 14 años.

Los pequeños tendrán la oportunidad de experimentar la antigravedad y la gravedad, mientras simulan las sensaciones dentro de una nave espacial y en la superficie lunar. Durante la actividad, los niños irán disfrazados de astronauta.

Kids to the Moon

También podrán participar en varios juegos interactivos basados en contenidos educativos sobre el espacio, los viajes espaciales, los planetas y el cosmos.

🏠 Lugar: Centro Comercial Islazul. 💰Precio: Gratuito.

Conocer a Cleopatra

Cleopatra es uno de los personajes más reconocidos de la historia mundial. Desde el 12 de septiembre, Matadero Madrid permitirá conocerla mucho mejor gracias a una nueva exposición interactiva.

Cleopatra Poster Madrid Artes Digitales

Destinada a todas las edades, recorre el mundo de la emblemática reina a través del arte, la historia y la tecnología. Hologramas y Realidad Virtual serán algunos de los elementos utilizados para recorrer toda su historia.

La exposición se divide en cuatro salas. Cada una abarca un aspecto de la vida de Cleopatra como puede ser su legado en Egipto o sus primeros años en el trono.

🏠 Lugar: Matadero Madrid. 💰Precio: Desde 15,90 euros.

Zumba infantil gratis

Ciudad Lineal celebra sus fiestas patronales y prepara actividades para que los más pequeños también puedan disfrutar. El domingo 14 de septiembre tendrá lugar una clase de zumba infantil de acceso completamente gratuito.

El Recinto Ferial de Ciudad Lineal se convertirá a partir de las 12 del mediodía en una sala de baile para una sesión guiada por docentes especializados.

🏠 Lugar: Recinto Ferial de Ciudad Lineal 💰Precio: Gratuito.

Espectáculo de títeres

Los cuentos de Mapa y Mundi llegan al Parque de la Vaguada de Fuencarral con motivo de una nueva edición del Festival de Títeres del distrito.

Esta obra de títeres y cuentos corre a cargo de la compañía Producciones Teatrales de Madrid. Es completamente gratuito y tendrá lugar el domingo 14 de septiembre a las 19.00 horas.

Parque de la Vaguada Ayuntamiento de Madrid

El espectáculo contará además con un intérprete de lengua de signos para hacer la función mucho más accesible a todos los niños.