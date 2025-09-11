Llega a Madrid Houdini, el primer musical del mundo que aúna magia en gran formato con teatro musical

Es un viaje al corazón de un artista que redefinió la magia y el entretenimiento, y que ahora cobra vida en un formato que une el espectáculo de gran formato con una narrativa potente. Prepárate para una experiencia nunca vista, llena de emoción y espectacularidad.

Sumérgete en la fascinante vida del icónico ilusionista Harry Houdini con Houdini, El Musical, basado en la historia real del mago más grande de todos los tiempos. Una nueva producción que combina la magia a gran escala con la profundidad del teatro musical y que llegará a Madrid el próximo mes de octubre.

Este espectáculo, dirigido por Federico Bellone, director de El Fantasma de la Ópera, promete una experiencia nunca vista, llena de emoción y espectacularidad. El show explora la intensa y, a menudo, arriesgada vida de Houdini, el showman que se convirtió en el mago más grande de todos los tiempos. La historia real del ilusionista, marcada por el ingenio, la obsesión y una lucha constante por superar los límites humanos, se desplegará en el escenario del Teatro Calderón de Madrid.

Tras su aclamado estreno en el Teatro Ariston de Italia, Houdini, El Musical llega a España para cautivar al público con su relato profundamente humano. Es un viaje al corazón de un artista que redefinió la magia y el entretenimiento, y que ahora cobra vida en un formato que une el espectáculo de gran formato con una narrativa potente. Una producción de gran formato con más de 20 ilusiones espectaculares en escena, incluida la impactante aparición de un elefante. ​

Houdini, El Musical se postula como firme candidato para ser el espectáculo más aclamado de la temporada en la cartelera de Madrid. Se estrena el próximo 9 de octubre y podrás adquirir tus entradas desde solo 20€, ¡no te lo pierdas!