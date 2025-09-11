Abre en el centro de Madrid una casa de lujo de casi 200 m2 que vende todos sus muebles: entrada gratuita y piezas únicas

Este fin de semana llega al centro de Madrid una oportunidad única para los amantes de la decoración, el interiorismo y las piezas con historia.

Y es que una elegante vivienda del emblemático barrio de Chamberí se convierte durante unos días en un mercado efímero donde todo lo que hay en su interior está a la venta.

La entrada es gratuita y la experiencia promete sorprender a quienes se acerquen a recorrer sus 185 metros cuadrados cargados de personalidad.

La iniciativa corre a cargo de Arquitectura del Orden, una empresa especializada en vaciado de casas que ha convertido este tipo de eventos en auténticas citas de culto para los interesados en el diseño y las antigüedades.

Según anuncian en su perfil de Instagram, este será el primer proyecto con el que inauguran el nuevo curso. Y es que los vaciados de casas se están convirtiendo en un secreto a voces entre quienes disfrutan del interiorismo.

Pues, a diferencia de los mercadillos normales, donde por lo general siempre encontramos lo mismo, estos espacios ofrecen algo diferente: muebles y objetos únicos que casi nunca se ven en tiendas.

La casa de Chamberí abre sus puertas a partir de mañana 12 de septiembre hasta el domingo, día 14. Y según aclaran las organizadoras, "en esta ocasión será necesario acudir con cita previa el viernes de 12:00 a 15:00 y la entrada será libre sábado y domingo de 12:00 a 20:00".

Sin embargo, lo más llamativo de este formato es la cercanía. Y es que no se trata solo de comprar, sino de explorar una casa real y pasear entre piezas que formaron parte de la vida de alguien.

El ambiente es íntimo y muy distinto al de un mercadillo normal. Además, como cada objeto es único y solo está disponible esos días, hace que el evento se vuelve todavía más especial.

Y es que al entrar, te sumerges en una casa llena de historia, con rincones que parecen guardar secretos. Pues según detallan los expertos en vaciado, esta vez, estamos ante "una casa que es un pequeño museo de recuerdos".

Allí, "encontraréis una colección de cerámica de ensueño, un bargueño que es casi un secreto tallado en madera o una cómoda que guarda la elegancia del tiempo".

Además de poder encontrar piezas vintage o de colección, los vaciados de casas son una forma sostenible de dar nueva vida a muebles y objetos que, de otro modo, podrían perderse.

Asimismo, se convierten en un plan cultural y social que invita a mirar Madrid con otros ojos, recorriendo casas que, por unos días, se transforman en pequeños museos abiertos.