Regresa uno de los mercadillos más emblemáticos de Madrid: así es el rastro retro más grande de España (y con entrada gratis)

Madrid es una ciudad que nos ofrece una gran variedad de planes sea la fecha que sea. Da igual si es por la mañana o por la tarde. A diario o en fin de semana. En festivo o en mitad de la vorágine por la 'vuelta al cole' como nos encontramos en este momento.

Y es que tanto la capital como muchos de sus municipios cercanos nos ofrecen un amplio abanico de posibilidades para pasar un buen rato haciendo alguna actividad muy entretenida. En los últimos tiempos, se ha puesto de moda acudir a diferentes mercadillos para saciar esta 'necesidad' de ocio.

Incluso para aquellos que no son tan fanáticos de este tipo de eventos, ya que se han convertido en la oportunidad perfecta para reunir a toda la familia o incluso a un grupo de amigos. Más que un momento de compras, estos mercadillos ya son un evento social en toda regla.

Y ahora, Madrid se encuentra de enhorabuena, ya que regresa a la Comunidad uno de los más importantes de España. Concretamente, durante los días 12 y 13 de septiembre se celebrará la VI Edición del Gran Embalaje Madrid-Las Rozas, un evento de grandes dimensiones reconocido en todo el país.

Este impresionante mercadillo está considerado el más grande de España en cuanto a productos vintage y retro se refiere. Por ello, los mejores anticuarios del país acuden a este evento en busca de las piezas de antigüedades más preciadas del mercado y que todos sueñan con tener en su casa.

¿Cómo es el Desembalaje Madrid-Las Rozas?

Los próximos días 12 y 13 de septiembre, el Recinto Ferial de Las Rozas va a acoger la sexta edición del 'Gran Desembalaje', un evento que suele reunir a los anticuarios más exigentes del país en lo que ya es el mercadillo retro y vintage más importante de España.

Allí se pueden encontrar las antigüedades más exclusivas y extravagantes que podamos imaginar, así como muebles y elementos de decoración y coleccionismo. En total, más de 130 brocantes y anticuarios llegados desde diferentes puntos del país, pero también desde Francia y Portugal, aterrizarán con sus camiones y furgonetas con piezas de la temporada.

En el citado recinto montarán sus puestos a pie de vehículo, tal y como suele ser habitual en los desembalajes del territorio francés. Serán más de 20.000 metros cuadrados de exposición donde se podrán encontrar productos como piezas antiguas o libros, miliaria, vinilos o incluso juguetes.

Como decíamos, este gran mercadillo es también un evento destinado a toda la familia o para disfrutar con amigos, ya que contará con servicios de alimentación y bebida para pasar un día en grande. Además, para animar la fiesta, tendrá lugar una increíble subasta.

Este espectáculo está organizado por El Rastro de Las Rozas y en los últimos años se ha consagrado como el evento más importante dentro del sector. En esta ocasión, tendrá un horario de apertura de 10:00 a 20:00 horas y podremos encontrarlo en la Avenida Nuestra Señora del Retamar s/n. 28232, en Las Rozas de Madrid.

Además, como detalle importante, la entrada será gratuita, por lo que podremos simplemente ir a dar una vuelta para disfrutar del ambiente y curiosear un poco en un entorno en el que siempre suele haber miles de personas.