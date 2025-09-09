La nueva taberna castiza junto al Retiro que abre para hacer la calle Espartinas "great again": ya está dentro de una famosa Guía

Con el fin de hacer la calle Espartinas "great again", Taberna Chiripa desembarca en el número 6 para ser el nuevo punto de encuentro para ese gran grupo de madrileños que, en los últimos años, busca volver a los sabores de siempre: la cocina mediterránea y de mercado.

Bajo el lema y hashtag (#makeespartinasgreatagain), abrió hace unos meses en una pequeña calle ubicada entre Alcalá y Príncipe de Vergara, junto al Parque de Retiro.

En poco menos de 150 metros, las aperturas de destacadas tabernas gastronómicos se han sucedido en los últimos meses. Así fue el caso de Pacto Raíz, el nuevo espacio de los chefs de Tres por Cuatro.

Además, estos nuevos vecinos se suman a La Bistroteca, el restaurante más veterano de Espartinas, especializado en hamburguesas gourmet.

Roberto Fuentes, Manuel Figueroa y David Blázquez han creado un nuevo espacio en el que 'tapear', comer o cenar en un ambiente castizo y moderno.

Desde su apertura, ha tenido una gran aceptación por la crítica gastronómica. De hecho, ya forma parte de la famosa Guía Macarfi 2025.

"La cocina tradicional se encuentra con un toque de sorpresa. Aquí respetamos el sabor de siempre —el de las madres, los bares de toda la vida y las fondas con historia—, pero lo llevamos un paso más allá. Uno solo. El justo para hacerlo nuestro", aseguran desde el restaurante.

Sus fundadores defienden que "la buena cocina no necesita artificios", sólo producto.

Por ello, hay platos de cuchara, bocado crujiente, verduras que sorprenden y postres que reconcilian; además de platos de temporada.

En esta taberna de Retiro, los sabores de siempre se reinventan sin perder su esencia con platos como el ajoblanco con quisquillas y encurtidos; el crujiente de oreja y careta de cerdo a la plancha, anguila ahumada, praliné de ajo y gel de lima; el atún en escabeche; el ravioli de bacalao; o el gazpacho de tomate ahumado con tomate cherry semi-pasificado, granizado de pepino, tartar de chalota y pimientos, tajada de tomate y ostra al natural.

En el apartado de carnes están las albóndigas caseras, las mollejas a la brasa y del mar, su figatell marino.

A su vez, homenajean a la ciudad de Madrid en bocados como la pastela de codorniz en pepitoria con paté, que se inspira en uno de los guisos más castizos y emblemáticos: la gallina en pepitoria.

Con todo, tampoco pueden faltar los callos de la casa, un guiso de bacalao a la madrileña y guisantes del Maresme tiernos aliñados a la brasa.

Sus tres postres son la tarta de limón, las peras al vino y el bizcocho fluido de pistacho y chocolate blanco.

La carta de vinos cuenta con una gran variedad de generosos, blancos, espumosos, rosados, tintos y dulces. El ticket medio es de 50 euros por persona.

Tras sentir que faltaba una taberna con alma castiza en Madrid, Manu, David y Roberto crearon este restaurante formado por un luminoso salón lleno de mesas con manteles, en la que se respira un ambiente acogedor.

Asimismo, la música juega un papel principal; en Chiripa escucharás grupos como Loquillo o Leiva.

La taberna cierra los domingos y los lunes, y abre de martes a sábado para el servicio de comidas y cenas. No es obligatorio reservar, pero desde Chiripa lo recomiendan, especialmente los fines de semana o en festivos.

Chiripa es la nueva taberna cerca del Retiro en la que todo sabe a casa.