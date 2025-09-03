Tapa y tercio por 4 euros: la exclusiva oferta por tiempo limitado en los bares del nuevo SoHo de Madrid
Del 4 al 14 de septiembre, los bares y locales más emblemáticos de la zona ofrecerán tapas exclusivas acompañadas de una cerveza por 4 euros.
Más información: El SoHo de Carabanchel se 'come' a Malasaña: galerías, teatros, plaga de "modernos" y guerra entre inmobiliarias
Ese Carabanchel industrial, obrero, de comercios y pisos más humildes se está diluyendo con el paso de los años. Ahora, las naves y fábricas son galerías de arte, salas de ensayo y estudios de grabación; los tradicionales bares de barras de acero inoxidable, servilletas en el suelo y máquinas 'tragaperras' empiezan a tener que compartir a sus parroquianos con propuestas gastronómicas más actualizadas; por no hablar de que cada vez es más difícil encontrar y permitirse un piso en el barrio.
El distrito más poblado de la capital, con más de 262.000 vecinos, se está convirtiendo en el nuevo SoHo de Madrid, porque se encuentra en pleno hervidero cultural y gastronómico. Por ello, este barrio se merecía una ruta de la tapa propia.
Con la llegada de septiembre, se vuelve a llenar la capital de sabor y experiencias únicas. En esta ocasión, el sabor castizo se traslada a Carabanchel con una ruta de la tapa en algunos bares del distrito del 4 al 14 de septiembre.
Los bares y locales más emblemáticos de la zona ofrecerán tapas exclusivas acompañadas de un tercio de Mahou, la cervecera patrocinadora de la ruta. El precio del pincho y la bebida será de 4 euros.
Una oportunidad para descubrir recetas tradicionales y creaciones innovadoras en un entorno de cercanía y disfrute. Los establecimientos que participan en esta edición de la ruta de la tapa de Carabanchel son el bar Montes, Roberangelo Rock Bar, bar Hidalgo, Melgar, Georgies Bar&Grill, Martinos, Cafetería H3, Roseta, taberna Marqués de Vadillo, mesón San Isidro, bar Urgel, bar La Fragua, Astral, Alfonsillo, Puerta Bonita, Tarifa, La Chulapa, Plaza Carabanchel, La Chata, Bloque de Ávila (Casa Mauri) y Doña Patata.
Otros eventos gastro
Mahou Cinco Estrellas propone un calendario diverso de planes que fusionan gastronomía, cultura y ocio, invitando a los madrileños a redescubrir su ciudad a través de rutas de tapas, festivales literarios, encuentros gastronómicos y propuestas culturales. Estas son las seis propuestas destacadas en la agenda para este mes:
Back to the Book en Matadero (12 al 14 de septiembre)
Back to the Book, el festival literario que convierte Matadero Madrid en un punto de encuentro entre lectores, autores y editoriales. Durante tres jornadas, se celebrará la pasión por los libros y la creación cultural con charlas, presentaciones y actividades abiertas al público.
Mercado de Motores (13 y 14 de septiembre)
Una experiencia única en el Mercado de Motores del Museo del Ferrocarril. Estas jornadas combinan historia, arte, gastronomía y música en vivo, ofreciendo un entorno inigualable en el que los asistentes pueden pasear entre trenes históricos, explorar artesanías y descubrir propuestas vintage.
Ruta de la Tapa de Retiro (18 al 28 septiembre)
El tapeo continúa en otro de los distritos más emblemáticos de Madrid: El Retiro. Durante diez días, vecinos y visitantes podrán recorrer diferentes locales de hostelería y disfrutar de propuestas culinarias.
Bravas Fest en el Museo del Ferrocarril (19 al 21 y 26 al 28 de septiembre)
El festival Bravas Fest que rinde homenaje a las míticas patatas bravas llega a Madrid con dos fines de semana consecutivos de sabor y cultura popular. Los asistentes podrán degustar distintas versiones de este icono gastronómico en un entorno de lo más vibrante.
Festival Iberseries en Matadero (29 de septiembre al 9 de octubre)
Matadero acogerá de nuevo este encuentro internacional en torno a la industria audiovisual iberoamericana, un espacio de referencia para profesionales del sector y amantes de las series y el cine.
Así, septiembre llega con planes y experiencias cinco estrellas, invitando a los madrileños a saborear lo mejor de su ciudad con propuestas únicas que reflejan su espíritu vibrante y cervecero.