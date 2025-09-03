Tapa y tercio por 4 euros: la exclusiva oferta por tiempo limitado en los bares del nuevo SoHo de Madrid

Ese Carabanchel industrial, obrero, de comercios y pisos más humildes se está diluyendo con el paso de los años. Ahora, las naves y fábricas son galerías de arte, salas de ensayo y estudios de grabación; los tradicionales bares de barras de acero inoxidable, servilletas en el suelo y máquinas 'tragaperras' empiezan a tener que compartir a sus parroquianos con propuestas gastronómicas más actualizadas; por no hablar de que cada vez es más difícil encontrar y permitirse un piso en el barrio.

El distrito más poblado de la capital, con más de 262.000 vecinos, se está convirtiendo en el nuevo SoHo de Madrid, porque se encuentra en pleno hervidero cultural y gastronómico. Por ello, este barrio se merecía una ruta de la tapa propia.

Con la llegada de septiembre, se vuelve a llenar la capital de sabor y experiencias únicas. En esta ocasión, el sabor castizo se traslada a Carabanchel con una ruta de la tapa en algunos bares del distrito del 4 al 14 de septiembre.

Los bares y locales más emblemáticos de la zona ofrecerán tapas exclusivas acompañadas de un tercio de Mahou, la cervecera patrocinadora de la ruta. El precio del pincho y la bebida será de 4 euros.

Una oportunidad para descubrir recetas tradicionales y creaciones innovadoras en un entorno de cercanía y disfrute. Los establecimientos que participan en esta edición de la ruta de la tapa de Carabanchel son el bar Montes, Roberangelo Rock Bar, bar Hidalgo, Melgar, Georgies Bar&Grill, Martinos, Cafetería H3, Roseta, taberna Marqués de Vadillo, mesón San Isidro, bar Urgel, bar La Fragua, Astral, Alfonsillo, Puerta Bonita, Tarifa, La Chulapa, Plaza Carabanchel, La Chata, Bloque de Ávila (Casa Mauri) y Doña Patata.