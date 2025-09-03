El nuevo buffet libre de sushi de Torrejón en el que comer sobre el agua en jaulas de oro: más de 200 platos desde 16,80 euros

Cuando en los restaurantes de Madrid ya lo hemos visto todo, la cosa se supera con el buffet libre más grande de la región en el que comer sushi sobre el agua. Esta innovadora y presuntuosa propuesta gastronómica responde al nombre de Sushi Mood, el nuevo destino ideal para los amantes de la comida asiática y las últimas novedades gastro.

Ubicado en Torrejón de Ardoz, en el centro comercial Parque Corredor, uno de los más modernos de Europa, es el nuevo espacio en el que degustar todo tipo de platos de la cocina japonesa con un toque moderno.

Son 1.200 metros cuadrados de restaurante. De hecho, tiene hasta un parque de bolas dentro para que se diviertan los más pequeños.

Lo destacado de este sitio es su decoración: las mesas del buffet están recubiertas de gigantescas jaulas doradas sobre un pequeño estanque de agua. A ellas, sólo se puede acceder por un estrecho pasillo que cruza la pequeña piscina situada en el centro del restaurante.

Con más de 200 platos, la mayoría están presentados de manera muy elaborada con humo líquido o decoraciones muy estéticas con guiños a la cultura asiática. Los platos se piden a través de las tablets de las mesas sin límite.

Jaulas de Sushi Mood en el Parque Corredor. Parque Corredor

Con su popular fórmula 'come cuánto puedas', este restaurante ofrece un extenso menú. Desde los clásicos nigiri y maki hasta rolls creativos y especialidades asiáticas. Gracias al buffet, puedes probar su amplia selección de sushi, sashimi, tempura y otros platos.

Entre sus platos tradicionales y creativos de fusión asiática están los dim sum; las sopas y ramen; el sushi mixto (maki, futomaki, hosomaki y uramaki); los tacos y bowls de poke; marisco como zamburiñas; las alitas, tempuras de verduras y carnes fritas; los baos; los fideos como los tallarines; teppanyaki, takoyakis y woks variados presentados en cazuelas que han sido elaboradas al momento.

También ofrecen postres. A su vez, puedes pedir para llevar o recibir su comida a domicilio a través de plataformas de 'delivery'.

Su precio desde 16,80 euros de lunes a viernes a mediodía; 22,90 euros por las noches de entre semana; y 24,90 euros el viernes por la noche y el fin de semana. La bebida (que es obligatoria pedir mínimo una por comensal) y los postres se pagan aparte.

Este novedoso restaurante se encuentra dentro del Parque Corredor, que cuenta con 123.000 metros de superficie, con una gran oferta en moda, alimentación, servicios y ocio.