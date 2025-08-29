Henry Méndez, rotundo sobre su polémica de "odio a los rojos": "España es un país libre y debe existir libertad de expresión"

Henry Méndez ha lanzado un comunicado en sus redes sociales tras sus polémicas declaraciones en las que aseguraba "no ser socialista" y "odiar a los rojos" previas a su concierto en las fiestas de Villa de Vallecas.

"Después de todo lo acontecido estos días y lo difundido en los medios de comunicación, me veo en el compromiso y la obligación de hacer este comunicado", comienza el escrito. "Me gustaría aclarar que no guardo ningún odio ni rencor en mi corazón para nadie".

Además, ha defendido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los cánticos en su contra que se han venido realizando en distintos conciertos este verano. "Intenté parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país, que, para mí, son molestos".

También ha querido disculparse con "todas las personas que se hayan sentido agraviadas" por su comentario "hacia un color que está fuertemente relacionado con una postura política". Acusa a la persona que ha compartido de "no publicarlo en su totalidad". "Solo aparece la parte en la que, por lo incómodo de la situación, proferí un desafortunado comentario".

"En cualquier caso, España es un país libre y maravilloso con gente increíble y heterogénea. Por esas razones, debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto".

Para finalizar, recuerda que "su misión social siempre la ha tenido clara, expresar emociones y sentimientos tratando de llegar a lo más profundo del respetable público". "¡Viva la música!".

El PSOE pide su cancelación

Tras la publicación del vídeo, el PSOE de Madrid solicitó al Ayuntamiento de la capital en la Junta Municipal de Villa de Vallecas que anulase la actuación de Henry Méndez en las fiestas del distrito.

"Resulta inaceptable que se vaya a pagar con dinero público a un cantante que se vanagloria de odiar a las personas de izquierdas", denunció Ignacio Benito, portavoz y concejal del PSOE en Villa de Vallecas.

El edil recordó que en este distrito "el 52% de los votos de las últimas elecciones municipales fueron para partidos progresistas" y que, por tanto, Méndez estaría "insultando a miles de vecinos y vecinas con un sectarismo injustificado".

Decisión del Ayuntamiento

Finalmente, el Ayuntamiento de Madrid rechazó cancelar la actuación del artista. Así lo confirmó el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, durante su visita al Centro de Atención Integral Concepción Arenal este miércoles.

Aun así, condenó unas “declaraciones desafortunadas” del cantante, pero no buscan “cancelar a nadie” porque “el Ayuntamiento de Madrid no cree en la cultura de la cancelación”. “No queremos relacionar la cultura con la ideología, hay que leer de todo y escuchar música independientemente de lo que se piense”, ha explicado.

"Igual que ha habido otras declaraciones en las que se decía que todo aquel que votaba al PP era fascista o donde se nos ha acusado de un golpe de Estado, no dejan de ser grandes artistas y creadores de cultura".