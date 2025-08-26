La Madreña, el mítico asturiano con más de 10 tipos de cachopo, ofrece un menú aniversario de seis platos por sólo 55 euros

Uno de los cachopos que se sirven en La Madreña. E. E.

La historia de Marga y José y su cocina asturiana nació hace 25 años en la capital con La Madreña, una metáfora de lo que ellos son: dos paisanos subidos a esos zuecos tradicionales para, entre ollas y fogones, traer pasito a pasito lo mejor de su tierra a Madrid.

Durante este cuarto de siglo de vida, han ido creciendo desde el pequeño local abierto en la calle Áncora a los cinco restaurantes con los que cuentan ahora y sobre todo, a La Madreña del Paseo de la Castellana, con una increíble terraza.

El camino no siempre fue recto y se han tenido que ir adaptando a las nuevas tendencias pero siempre han apostado por una cocina con identidad, calidad y respeto al producto y por uno de los mejores cachopos de la capital.

Los dueños de La Madreña, junto a sus hijas. E. E.

De hecho, en sus locales se pueden degustar hasta 10 versiones diferentes de este tradicional plato asturiano, con distintos tipos de formatos, distintas carnes, con jamones diferentes y quesos y aderezos variados que lo han convertido en el rey de la familia.

Es más para dos de sus restaurantes, los Cachopo&Go, este plato es la estrella de sus cartas y de sus cocinas, adaptándose a los nuevos gustos de los clientes con tamaños para uno, como el cachopín, platos para llevar o comprándolos directamente en un puesto de mercado, concretamente en el de Chamberí.

Menú aniversario

Para celebrar estos 25 años de cocina asturiana, la familia de La Madreña ha querido darse un homenaje con sus clientes y ha lanzado un menú aniversario que recoge todos los platos míticos de su carta y los mejores vinos de su bodega.

La terraza de La Madreña en el Paseo de la Castellana. E. E.

Esta fiesta gastronómica asturiana incluye seis platos, uno de ellos el postre, que con un maridaje especial sólo cuesta 55 euros. Este servicio especial está a libre disposición de quienes quieran brindar por estas bodas de plata en los tres La Madreña de la capital durante todo el año.

El menú comienza con su emblemático pastel de cabracho, gratinado con ajo negro y acompañado de plátano frito. Le siguen unos raviolis de perdiz y trufa que abren boca para uno de los guisos estrella de su cocina: las fabes con boletus y langostinos.

No podemos marcharnos de La Madreña sin probar el famoso pixín al horno, que es un rape muy especial, y el plato rey, un cachopo de ternera asturiana relleno de jamón y queso.

Pero como dicen unos famosos dibujos, 'no se marchen todavía porque aún hay más'. Así que habrá que guardar un rinconcito para una de las tartas de queso más famosas de todo Madrid y con una receta secreta.

Lo único que se sabe de este riquísimo postre es que está hecho con productos traídos exclusivamente de Asturias y uno de los quesos, José lo compra en una pequeña quesería familiar para darle el toque mágico a su plato.