El gazpacho que se sirve en vasija de barro de uno de los restaurantes más icónicos de Chamberí: solo 5 euros

Todos los restaurantes de Madrid lanzan sus cambios de carta cuando llega el verano para incluir los nuevos productos de temporada y platos más apetecibles si el termómetro sube como en estos días. Pero en Madrid hay una opción que nunca falla, al menos en los restaurantes más icónicos: el gazpacho.

En el caso de Virrey, el local ubicado en el distrito de Chamberí que triunfa con su apuesta por la comida de siempre en un rincón muy agradable, saben que los platos sencillos pueden que sean los que triunfan pero no siempre son los más fáciles de hacer o, al menos, de conseguir un hueco en la memoria gustativa de sus clientes.

Por eso, su apuesta para el estío desde hace mucho tiempo es hacer un gazpacho que siga una misma receta que se ha convertido en una tradición entre sus habituales y servirlo en su icónica vasija de barro, uno de los detalles que más destacan de este plato.

La terraza de Virrey, en el distrito de Chamberí. E. E.

"La presentación en fuente de barro me gusta mucho porque le da ese aire casero, auténtico, que me encanta", insiste el chef Carlos Fernández-Miranda. La intención es que al tomarlos en vasitos de barro, cada trabajo se intensifique convirtiéndolo en una experiencia más auténtica.

La receta que se repite cada verano con la llegada del calor en este restaurante madrileño de alma norteña busca un gazpacho sabroso, refrescante y donde en cada cucharada se note el valor del producto.

Y es que el gazpacho puede ser una de las preparaciones en la que la calidad de lo que se utiliza tiene el mayor peso en el resultado final. Es un plato desnudo donde el valor es qué se echa, básicamente.

"Nuestro gazpacho lo hacemos con tomate pera, que maduramos nosotros mismos para que esté en su punto y tenga un sabor intenso. Le añadimos pepino, pimiento verde, un poco de ajo sin germen, cebolleta blanca y lo emulsionamos con sal, vinagre y aceite de oliva virgen extra", revela la receta Fernández-Miranda.

Además, la preparación en Virrey se hace de forma artesanal porque, como insiste el chef, en este caso el secreto son básicamente los tomates en su punto y un buen aceite.

El gazpacho se sirve acompañado por unas verduritas cortadas en brunoise para personalizar al momento y por un precio de solo cinco euros el plato.

El restaurante Virrey, ubicado en la calle de Zurbarán, quiere con este fijo en su carta de verano hacer un guiño a la gastronomía andaluza a pesar de que su especialidad es una gastronomía más típica del Cantábrico y del Atlántico.

En su terraza, llena de mesas y manteles blancos que la convierten en una de las más solicitadas del barrio, se puede disfrutar de platos como las alcachofas con almejas, los bígaros o las zamburiñas y, para los paladares más exquisitos, joyas como el rib eye o el virrey, que el chef ha convertido en emblema de la casa.