El regreso de la taberna de Pablo Iglesias en Lavapiés: abre un Garibaldi "más grande" y "más bolivariano" con terraza

"Más grande, más bolivariana, más bolchevique, más narcocomunista, más soviética y, encima, mucho más accesible". Así va a ser, según Pablo Echenique, la nueva Taberna Garibaldi que Pablo Iglesias vuelve a inaugurar este viernes en Madrid.

El exlíder de Podemos recaudó más de 140.000 euros en donaciones a través de un crowdfunding para inaugurar un espacio más amplio que el bar que tenía en la calle Ave María, 8. Meses más tarde, tras superar el importe mínimo solicitado: "Ya es una realidad. Este viernes por la tarde abre la Taberna Garibaldi en Lavapiés", ha anunciado Iglesias a través de un vídeo en sus redes sociales.

Coincidiendo con las Fiestas de la Paloma, el ex político asegura que la nueva taberna sube la persiana por segunda vez en la calle Miguel Servet. Esta es "más grande, con más espacio para poder hacer más actividades culturales y para seguir creciendo y teniendo un espacio cultural nuestro, antifascista, en el que tomar una cerveza o lo que te apetezca con tu gente".

Asimismo, adelanta que este local cuenta con terraza y pronto también tendrá futbolín, y anima a que los madrileños vayan este viernes a conocer el nuevo espacio. Por otro lado, Iglesias ha garantizado que en septiembre realizarán una inauguración "en condiciones".

"Muchísimas gracias a toda la gente que lo habéis hecho posible. La Garibaldi es vuestra", concluía su vídeo sobre la apertura. Estas palabras las dirigía a toda la gente que ha realizado una donación en el sonado micromecenazgo que realizó la primavera pasada para ampliar su taberna del barrio de Lavapiés.

El importe óptimo que pidieron el exvicepresidente del Gobierno y sus dos socios fue de 146.996 euros. En las primeras 48 horas, ya participaron 700 personas con aportaciones que habían sumado 30.000 euros. El mínimo pedido era de 137.996 euros, una cifra que superaron a falta de seis días para que terminara el plazo para hacer donaciones.

Tras conseguirlo, Pablo Iglesias anunció, a principios de julio en redes sociales, el cierre de la antigua Taberna Garibaldi, para abrir, un mes y medio más tarde, otra "en un sitio más grande y con más posibilidades de hacer cosas".

Su idea sobre este nuevo espacio es que no sea un bar al uso. También quiere realizar presentaciones de libros, actuaciones de teatro, conciertos, iniciativas culturales y políticas, con un público más numeroso que con el que contaba en la otra taberna, que tenía un aforo más reducido.

De hecho, el 30 de abril de este año, el Ayuntamiento de Madrid multó a la taberna de Iglesias por superar su aforo permitido. El importe fue de 4.500 euros.

Fue en la antigua taberna donde la eurodiputada de Podemos Irene Montero presentó su libro 'Algo habremos hecho' en enero de este año, y tres meses después fue el propio Iglesias el que aprovechó el mismo espacio para presentar su obra 'Enemigos íntimos'. Pronto le seguirán otras presentaciones y eventos dentro de Garibaldi que seguirán dando de qué hablar.