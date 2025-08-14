Los mejores planes con niños este fin de semana: estrenar un traje de chulapo, concurso de parchís y cine en Cibeles

Agosto en Madrid. Lo que significa que los 'peques' de la casa están de vacaciones. Y aunque a veces es complicado escapar del calor sofocante, la capital se llena de planes.

Además, del jueves 14 al domingo 17 tiene lugar una de las fiestas más madrileñas y castizas: la Virgen de la Paloma. Una verbena que engalana la ciudad e invita a mayores y pequeños a disfrutar de planes puramente madrileños.

Por eso, desde Madrid Total recomendamos aprovechar las fiestas para participar en un concurso de parchís y dominó o estrenar un traje tradicional de chulapo. Y para los que busquen alejarse de la verbena

Concurso de parchís y dominó

En el marco de las actividades orientadas a niños de la Virgen de la Paloma, el jueves 14 a las 19.00 habrá un concurso de parchís y dominó.

Dos juegos para todas las edades que se podrán jugar de forma gratuita en la Cava Baja y en la plaza del Humilladero en horario de 14.00 a las 17.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas.

Una niña juega al parchís durante el verano. Getty Images.

🏠 Lugar: Cava Baja y en plaza del Humilladero. 💰 Precio: gratis.

Trajes infantiles de chulapos

El sábado 16 en la plaza de la Paja los peques tendrán la oportunidad de estrenar su traje de chulapo. Una actividad que también se encuentra dentro de la agenda de las fiestas de la verbena de la Virgen de la Paloma.

Será a las 19.00 horas cuando comience este concurso que organiza la agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y la agrupación Castiza El Orgullo de Madrid.

Dos mujeres vestidas de chulapa con una niña Europa Press

🏠 Lugar: plaza de la Paja. 💰 Precio: gratis.

Cine en Cibeles

El Palacio de Cibeles se transforma este verano en una sala de cine que ofrece una cartelera para todas las edades.

El sábado 16 de agosto, los niños podrán disfrutar de la película Flow, un mundo que salvar, dirigida por Gints Zilbalodis. En este filme de animación, un grupo de animales capitaneado por un simpático gato de color negro tendrá que salvar el mundo, que se encuentra completamente inundado.

Fotograma de la película 'Flow, un mundo que salvar'. Adso Films

🏠 Lugar: Palacio de Cibeles. 💰 Precio: 6 euros por entrada.

Títeres en el Retiro

El Parque del Retiro vuelve a ser el enclave en el que disfrutar de un oasis de naturaleza en pleno centro de Madrid y también el lugar al que llevar a que los niños descubran la magia de los títeres.

El sábado 16 y el domingo 17 de agosto se podrá ver la obra El viaje de Isabela, que cuenta la historia de una joven, de sus devenires y viajes, y del duelo entre el verdadero amor representado en Ricaredo, su joven amante que demuestra un amor incondicional y que recorre medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente cuyos sentimientos no son tan nobles.

Las entradas se podrán descargar de manera gratuita desde el viernes 15 de agosto a las 10:00.

La obra de teatro de títeres El viaje de Isabela. Teatro de títeres de El Retiro