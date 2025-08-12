Uniqlo destapa los nuevos templos 'gastro' de Madrid impresos en sus camisetas: 20 euros y varios colores

La gastronomía de Madrid es tendencia y traspasa fronteras. Ahora, la cocina madrileña también se ve en la literatura y hasta en la moda. Por eso, una conocida marca de ropa ha decidido crear una colección dedicada exclusivamente a los lugares y sabores más castizos de Madrid.

Sólo en el Uniqlo de Gran Vía podrás encontrar UT!Me, la nueva línea de camisetas y complementos que destapa los tres templos gastronómicos de la capital.

La cadena japonesa, con más de 1.500 tiendas de ropa por todo el mundo, aterrizó en Madrid en 2019 y se instaló en varios puntos estratégicos de la ciudad. El primero fue en el número 6 de la calle Goya, en el barrio de Salamanca.

El nuevo rincón 'gastro' de la tienda. M. L.

Tres años después, la empresa que fundó Tadashi Yanai en 1984 (ahora del grupo Fast Retailing), se instaló en un histórico edificio que albergó el cine Avenida y la sala de espectáculos Pasapoga en el número 37 de la céntrica Gran Vía.

En los más de 2.000 metros cuadrados del imponente edificio neoclásico que todavía conserva sus escaleras de mármol, sus antiguas vidrieras y hasta las elegantes lámparas de araña, dedican un rincón al Madrid más gastronómico en su cuarta planta.

La colección va dedicada a tres locales de moda en la capital como El Viajero, Hermanos Vinagre y el obrador Casto House. Cada marca 'gastro' cuenta con seis nuevos diseños y colores exclusivos grabados en bolsos-riñoneras redondeados, a 14,90 euros, camisetas de manga corta, a 19,90 euros, y otros accesorios como bolsas de tela.

Uniqlo defiende la elección de cada marca. Sobre Hermanos Vinagre aseguran que es un bar castizo y vermutería moderna en la que el aperitivo es sagrado y lo celebran como nadie: "Este bar castizo recupera la esencia del bar de toda la vida con conservas propias, vermuteo y mucho sabor madrileño".

Los diseños de Hermanos Vinagre. M. L.

Por ello, se unen a Uniqlo para rendir homenaje a este ritual bajo la 'Colección Aperitivo', "una colaboración exclusiva que celebra el alma de Madrid". Entre los diseños de esta línea, hay camisetas y bolsas de tela con mensajes como 'Más fuertes que el vinagre', 'De barrio cocretamente' o 'Lo nuestro es puro aliño'.

Con Casto House, el obrador y café de especialidad, informan en el punto de venta de las camisetas que se encuentra en el corazón de Chueca. "Es ese sitio que siempre apetece: café de especialidad, bollería casera y buenas vibes. Casto House significa puro, honesto, sin adornos, y eso es justo lo que ofrece su obrador, donde todo se hace a mano y el producto manda", aseguran desde la tienda, que garantizan que la colección conjunta es "tan sabrosa como su carta".

Los logos, tote bags y camisetas de Casto llevan diseños como el de su conocido oso, croissants y frases como 'croissant club' y 'Lots of buns none of drama' (muchos bollos nada de drama).

Finalmente, El Viajero lo describen como el bar icónico y el mirador urbano de la ciudad. "En el corazón de La Latina, El Viajero es ese bar mítico donde el Madrid más auténtico se mezcla con planes de domingo, risas y atardeceres en su azotea".

Taller de costura de Uniqlo con los logos de esta colección. M. L.

Así, junto a Uniqlo se unen para presentar 'Travel Diaries', una colección inspirada en fotografías que captaron esa mirada especial que "nace cuando uno deja de buscar Madrid en los lugares de siempre y empieza a descubrir su alma en otros rincones".

Además, junto a este rincón 'gastro' se encuentra el taller de costura de la tienda, por lo que animan a que puedes bordar prendas con diseños de los locales y también de lugares típicos de Madrid.

Esta colección, que sólo con mirarla da hambre, sólo está disponible durante cuatro meses en el punto de venta de Gran Vía.