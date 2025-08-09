Un taxista madrileño sorprende a todos y desvela cuál es el mejor sitio para comer: "Muchos clientes lo prueban"

Madrid es una ciudad conocida en todo el mundo por la calidad de su ocio. Tanto es así que está considerada como uno de los mejores lugares del planeta para disfrutar de la noche, de la fiesta y del buen ambiente que siempre suele reinar en la ciudad.

Sin embargo, el ocio de Madrid va más allá de las altas horas de la madrugada y de sus animados bares, pubs y discotecas. Este pasa sobre todo por los increíbles restaurantes que se pueden hallar en la capital. Y es que la oferta gastronómica es muy variada.

Por ello, a veces no resulta fácil elegir un sitio en el que comer o cenar. Hay tanto donde explorar que siempre parece que no estamos optando por la mejor opción posible. Para eso, basta con escuchar la voz de la experiencia, ya que los más sabios del lugar suelen ser los que menos se equivocan.

Así es precisamente como, gracias a sus consejos, un taxista de Madrid se ha hecho viral y famoso. Y es que este profesional de los transportes se declara como un perfecto conocedor de la capital, pero no solo de su callejero, sino de todos sus secretos.

Por ello, aconseja a sus clientes cuáles son los mejores lugares por los que tienen que pasar para disfrutar de aquello que buscan. Sin embargo, la especialidad de este taxista es el aspecto culinario, ya que asegura saber cuál es el mejor sitio para comer de todo Madrid. En su opinión, se queda con El cilindro.

José Luis, el taxista experto de Madrid

José Luis Alonso es un taxista de Madrid que lleva varias décadas recorriendo las calles de la capital de España. Gracias a la gran cantidad de horas que suele echar sobre su vehículo ha podido acumular una gran sabiduría popular sobre asuntos de la capital.

Se podría decir que José Luis se las sabe todas. Por ello, conoce a la perfección cuáles son los rincones que no podemos dejarnos sin conocer si pasamos por Madrid. Durante todos estos años ha recopilado una gran cantidad de anécdotas.

Y es que sus clientes se han convertido en su mejor fuente de sabiduría. De ellos recibe muchas valoraciones sobre los mil y un lugares que frecuentan. Gracias a ello ha conseguido convertirse en un gran experto.

Recientemente, este taxista de Madrid ha pasado por el programa ¿Cómo comes? donde se le ha preguntado por esos secretos culinarios que ha ido reuniendo a lo largo de tantos años trabajando y, sobre todo, de confidencias con sus pasajeros.

Pocos en la capital conocen a los turistas como José Luis, ya que ellos confían en su sabiduría y en su palabra. Muchos le piden consejo y se interesan, por ejemplo, por los mejores lugares para comer. "Yo soy bastante bueno en eso. Domino el tema culinario e intento comer lo mejor posible".

Por ello, muchas de las personas que pasan por su taxi confían en sus consejos. Aunque asegura que las pretensiones de los viajeros cambian en función de la época del año en la que nos encontremos.

Sin embargo, cuando José Luis tiene que dar su veredicto, lo cierto es que sorprende a todos ya que su apuesta no es esperada por casi nadie. Se trata de El Cilindro. Este establecimiento situado en la calle Don Ramón de la Cruz es un restaurante de comida fusión.

Aunque su especialidad es la comida peruana, lo cierto es que podemos encontrar prácticamente de todo. No obstante, la nota de distinción son los toques con ingredientes y productos típicos de la gastronomía asturiana.

Este entrañable taxista que ahora se ha hecho viral no duda en compartir su sabiduría con las personas que se suben a su vehículo. Y es que una parte esencial de su trabajo es el buen trato con el público, siendo algo fundamental ofrecerles una conversación enriquecedora.

Además, a lo largo de su experiencia, José Luis ha descubierto que cuanto mejor trata a la gente, mejor le tratan a él. E incluso también le dan consejos y enseñanzas nuevas que puede experimentar o que puede transmitir a otros pasajeros. Una rueda que no deja de girar y de la que todos se enriquecen.

"Hay muchos clientes que te comentan cosas y te dices 'pues lo voy a probar'". De hecho, reconoce que una de las últimas recomendaciones que le han hecho, un bar de Usera, aún la tiene pendiente. Sin embargo, después de tantos años recorriendo Madrid, reconoce que estas conversaciones incluso llegan a sobrepasar los muros de la capital y de la comunidad.

Por ello, algunos de sus clientes incluso le cuestionan sobre lugares para poder comer rico y bien en zonas como Segovia o Ávila, dos provincias que se encuentran a poca distancia de la capital.