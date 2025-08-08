Fiesta Bresh o concierto de Locomía: estos son los mejores planes para las fiestas de San Lorenzo y La Paloma

Celebración de las fiestas de La Paloma Ayuntamiento de Madrid

Tras las fiestas de San Cayetano es el turno de San Lorenzo. El barrio de Lavapiés se engalana para su patrón del día 9 al 13 de agosto con muchas actividades, mantones, chotis y ganas de celebrar.

El principal centro de actividad de las fiestas es la Plaza Arturo Barea, donde discurrirá gran parte de las actuaciones, talleres y encuentros programados para los próximos días.

Además, habrá varios conciertos repartidos entre los días de celebración. Los grupos Indievisión, Cuarta Cuerda o Naked Family, se subirán al escenario central del barrio de Lavapiés.

Las fiestas también contarán con actividades gastronómicas de la mano de las entidades Distrito 12 y Escuela de Cocina Conversa y talleres infantiles y torneos en calle de Argumosa.

La 'BRESH Party' se está convirtiendo en uno de los eventos más populares de las noches por toda España. Mahou brinda la oportunidad de acudir una totalmente gratis. Tendrá lugar también en la Plaza de Arturo Barea.

La Virgen de la Paloma es la encargada de cerrar las fiestas de agosto en la capital. Tendrán lugar entre el 14 y el 17 de agosto, con el centro neurálgico ubicado en la Plaza de la Paja.

Destacan los conciertos de nombres reconocidos como Café Quijano, Pol 3.14, Antonio Carmona o Locomía. Todos ellos tendrán lugar en el escenario principal durante los días que duren las celebraciones.

No faltarán los actos religiosos como la procesión de la Virgen de la Paloma o las distintas salves que se irán sucediendo durante los 4 días dedicados a la patrona.

Programación completa Fiestas San Lorenzo Sábado 9 de agosto 18 horas. Juego de aromas de cocina en calle Embajadores, 41.

19 horas. Actuación familiar de Raúl Charlo en la Plaza Arturo Barea.

20.20 horas. Actuación DJ Alberto Hache en la Plaza Arturo Barea.

22 horas. Fiesta BRESH con Mahou en la Plaza Arturo Barea.

00 horas. Actuación DJ Alberto Hache en la Plaza Arturo Barea. Domingo 10 de agosto De 16 a 21 horas. Octava Edición de «Bolardo voy, bolardo vengo» en calle Amparo, entre Tribulete y plaza Nelson Mandela, calle Sombrerete y calle Caravaca

De 18 a 19 horas. Degustación a ciegas en calle Embajadores, 41

De 18 a 19 horas. Batalla de agua en Plaza Arturo Barea

19 horas. Santa Misa en Iglesia de San Lorenzo

19.30 horas. Actividad familiar Baila y Canta en Plaza Arturo Barea

20 horas. Procesión de San Lorenzo en Iglesia de San Lorenzo

20.30 horas. Actuación castiza El Madrid Más Castizo en Plaza Arturo Barea

21.30 horas. Limonada popular en calle Olivar, 7

22 horas. Actuación estelar de Indievision en Plaza Arturo Barea

00 horas. DJ Alberto Hache en Plaza Arturo Barea

De 20 a 22 horas. San Lorenzo Abierto 2025 (Micro Abierto callejero) en calle Mesón de Paredes, 71 y 73. Lunes 11 de agosto De 11.30 a 13.30 horas. Talleres infantiles de marionetas y de figuras realizadas con pasta de sal en calle Argumosa.

De 18.00 a 19.00 horas. Haz tu recetario a todo color en calle Embajadores, 41.

De 19.30 a 21 horas. Juegos y lectura de cómic en calle Doctor Fourquet, 24

19.30 horas. Actuación familiar Show de Baile en Plaza Arturo Barea.

20.30 horas. Actuación castiza Mantón de Zarzuela en Plaza Arturo Barea.

De 20.30 a 23.00 horas: Micro Abierto de música y poesía – calle Calvario, 16.

21.30 horas. DJ Tama en Plaza Arturo Barea.

23 horas. Actuación de la Cuarta Cuerda en Plaza Arturo Barea.

00 horas. DJ Tama en Plaza Arturo Barea. Martes 12 de agosto De 18 a 19 horas. Intercambio de libros de Cocina en calle Embajadores, 41

19.30 horas. Actuación familiar Títeres de Plaza Arturo Barea.

20.00 horas. Actuación castiza San Lorenzo Suena a Zarzuela de Plaza Arturo Barea.

21.30 horas. DJ Alberto Hache en Plaza Arturo Barea.

23.00 horas. Actuación estelar de Naked Family en Plaza Arturo Barea.

00.15 horas. DJ Alberto Hache en Plaza Arturo Barea.