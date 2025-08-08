Fiesta Bresh o concierto de Locomía: estos son los mejores planes para las fiestas de San Lorenzo y La Paloma
Las fiestas de San Lorenzo tienen lugar entre el 9 y el 12 de agosto, mientras que La Paloma entre el 14 y el 17 de agosto.
Tras las fiestas de San Cayetano es el turno de San Lorenzo. El barrio de Lavapiés se engalana para su patrón del día 9 al 13 de agosto con muchas actividades, mantones, chotis y ganas de celebrar.
El principal centro de actividad de las fiestas es la Plaza Arturo Barea, donde discurrirá gran parte de las actuaciones, talleres y encuentros programados para los próximos días.
Además, habrá varios conciertos repartidos entre los días de celebración. Los grupos Indievisión, Cuarta Cuerda o Naked Family, se subirán al escenario central del barrio de Lavapiés.
Las fiestas también contarán con actividades gastronómicas de la mano de las entidades Distrito 12 y Escuela de Cocina Conversa y talleres infantiles y torneos en calle de Argumosa.
La 'BRESH Party' se está convirtiendo en uno de los eventos más populares de las noches por toda España. Mahou brinda la oportunidad de acudir una totalmente gratis. Tendrá lugar también en la Plaza de Arturo Barea.
La Virgen de la Paloma es la encargada de cerrar las fiestas de agosto en la capital. Tendrán lugar entre el 14 y el 17 de agosto, con el centro neurálgico ubicado en la Plaza de la Paja.
Destacan los conciertos de nombres reconocidos como Café Quijano, Pol 3.14, Antonio Carmona o Locomía. Todos ellos tendrán lugar en el escenario principal durante los días que duren las celebraciones.
No faltarán los actos religiosos como la procesión de la Virgen de la Paloma o las distintas salves que se irán sucediendo durante los 4 días dedicados a la patrona.
Programación completa Fiestas San Lorenzo
Sábado 9 de agosto
- 18 horas. Juego de aromas de cocina en calle Embajadores, 41.
- 19 horas. Actuación familiar de Raúl Charlo en la Plaza Arturo Barea.
- 20.20 horas. Actuación DJ Alberto Hache en la Plaza Arturo Barea.
- 22 horas. Fiesta BRESH con Mahou en la Plaza Arturo Barea.
- 00 horas. Actuación DJ Alberto Hache en la Plaza Arturo Barea.
Domingo 10 de agosto
- De 16 a 21 horas. Octava Edición de «Bolardo voy, bolardo vengo» en calle Amparo, entre Tribulete y plaza Nelson Mandela, calle Sombrerete y calle Caravaca
- De 18 a 19 horas. Degustación a ciegas en calle Embajadores, 41
- De 18 a 19 horas. Batalla de agua en Plaza Arturo Barea
- 19 horas. Santa Misa en Iglesia de San Lorenzo
- 19.30 horas. Actividad familiar Baila y Canta en Plaza Arturo Barea
- 20 horas. Procesión de San Lorenzo en Iglesia de San Lorenzo
- 20.30 horas. Actuación castiza El Madrid Más Castizo en Plaza Arturo Barea
- 21.30 horas. Limonada popular en calle Olivar, 7
- 22 horas. Actuación estelar de Indievision en Plaza Arturo Barea
- 00 horas. DJ Alberto Hache en Plaza Arturo Barea
- De 20 a 22 horas. San Lorenzo Abierto 2025 (Micro Abierto callejero) en calle Mesón de Paredes, 71 y 73.
Lunes 11 de agosto
- De 11.30 a 13.30 horas. Talleres infantiles de marionetas y de figuras realizadas con pasta de sal en calle Argumosa.
- De 18.00 a 19.00 horas. Haz tu recetario a todo color en calle Embajadores, 41.
- De 19.30 a 21 horas. Juegos y lectura de cómic en calle Doctor Fourquet, 24
- 19.30 horas. Actuación familiar Show de Baile en Plaza Arturo Barea.
- 20.30 horas. Actuación castiza Mantón de Zarzuela en Plaza Arturo Barea.
- De 20.30 a 23.00 horas: Micro Abierto de música y poesía – calle Calvario, 16.
- 21.30 horas. DJ Tama en Plaza Arturo Barea.
- 23 horas. Actuación de la Cuarta Cuerda en Plaza Arturo Barea.
- 00 horas. DJ Tama en Plaza Arturo Barea.
Martes 12 de agosto
- De 18 a 19 horas. Intercambio de libros de Cocina en calle Embajadores, 41
- 19.30 horas. Actuación familiar Títeres de Plaza Arturo Barea.
- 20.00 horas. Actuación castiza San Lorenzo Suena a Zarzuela de Plaza Arturo Barea.
- 21.30 horas. DJ Alberto Hache en Plaza Arturo Barea.
- 23.00 horas. Actuación estelar de Naked Family en Plaza Arturo Barea.
- 00.15 horas. DJ Alberto Hache en Plaza Arturo Barea.
Programación completa Fiestas La Paloma
Jueves 14 de agosto
-
19 horas. Actividad en familia “Music Time” en los Jardines de las Vistillas.
-
19.30 horas. Taller infantil de abanicos y marionetas en la Plaza de la Paja.
-
19.45.Guiñol en los Jardines de las Vistillas.
-
20 horas. Concurso de Mantones de Manila de la Plaza de la Paja.
-
20.30 horas. Actuación “Chulería castiza” con Manuel de Segura en los Jardines de las Vistillas.
-
20.30 horas. Concurso de Chotis en la Plaza de la Paja.
-
21 horas. Actuación castiza de la Agrupación Los Castizos en la Plaza de la Paja.
-
22 horas. Actuación Invaders x Mahou en la Plaza de la Paja.
-
22 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
-
23 horas. Actuación Antonio Carmona en los Jardines de las Vistillas.
-
00 horas. Salve a la Virgen de la Paloma en la Plaza de la Paja.
-
00.15 horas. DJ Tama en la Plaza de la Paja.
-
00.30 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
Viernes 15 de agosto
-
12.30 horas. Ofrenda Floral en el Colegio La Salle-La Paloma.
-
13 horas. Misa solemne en la Iglesia de la Paloma.
-
13 horas. Entremeses castizos en la Plaza de la Paja.
-
14.15 horas. Bajada del cuadro de la Virgen por el Cuerpo de Bomberos.
-
19.30 horas. Espectáculo “La alfombra mágica” en la Plaza de la Paja.
-
19.30 horas. “Muñeco de nieve” en los Jardines de las Vistillas.
-
20 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
-
20 horas. Procesión de la Virgen de la Paloma.
-
20.30 horas. DJ Pakito en la Plaza de la Paja.
-
21.30 horas. The Zona Rock Band. Jardines de las Vistillas
-
22.30 horas. Metropop en la Plaza de la Paja.
-
23 horas. Pol 3.14 en los Jardines de las Vistillas.
-
00 horas. Salve a la Virgen en la Plaza de la Paja.
-
00.15 horas. DJ Alberto Hache y DJ Pakito en los Jardines de las Vistillas y la Plaza de la Paja.
Sábado 16 de agosto
-
19.30 horas. “Musical del Mar” en los Jardines de las Vistillas.
-
19.30 horas. “Espectáculo musical” en la Plaza de la Paja.
-
20.00 horas. Concurso de Abanicos en la Plaza de la Paja.
-
20.30 horas. Olga María Ramos en los Jardines de las Vistillas.
-
20.30 horas. Concurso de Pasodoble en la Plaza de la Paja.
-
21 horas. Entrega de Premios en la Plaza de la Paja.
-
21.30 horas. Actuación de la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid en la Plaza de la Paja.
-
22 horas. Actuación de Claudio Muñiz y su banda en los Jardines de las Vistillas.
-
22.30 horas. Concierto de Malena Gracia & Locomía en la Plaza de la Paja.
-
00 horas. Concierto de Café Quijano en los Jardines de las Vistillas.
-
00 horas. Salve en la Plaza de la Paja.
-
00.15 horas. DJ Tama en la Plaza de la Paja.
-
01.30 horas. DJ Alberto Hache en los Jardines de las Vistillas.
Domingo 17 de agosto
-
19 horas. “Potters” en la Plaza de la Paja.
-
19 horas. “Encantada” en los Jardines de las Vistillas.
-
19.30 horas. Concurso infantil de “Beber en botijo” en la Plaza de la Paja.
-
20 horas. Actuación “Viva La Paloma” con Mari Pepa de Chamberí. Jardines de las Vistillas.
-
20 horas. Concurso de “Beber en porrón” en la Plaza de la Paja.
-
20.30 horas. Actuación de las Agrupaciones Castizas en la Plaza de la Paja.
-
21.30 horas. Orquestina Madriz by Singus en los Jardines de las Vistillas
-
22 horas. El regreso de La Década en la Plaza de la Paja.
-
23.30 horas. DJ Pulpo en los Jardines de las Vistillas.
-
00 horas. Salve final a la Virgen en la Plaza de la Paja.
-
00.15 horas. DJ Alberto Hache en la Plaza de la Paja.