Un fan de Aitana en Madrid retrata a un influencer y muchos le defienden: "Asumidlo los 'heterobásicos'..."

Durante la semana pasada hubo una figura que ha conseguido paralizar Madrid. Se trata de la cantante de Aitana, la cual ha dado dos conciertos en la capital de España como parte de su nueva gran gira. Dos acontecimientos que han supuesto un impulso notable en su carrera.

Además, se trata de dos conciertos muy esperados, ya que estas fechas estaban programadas para celebrarse en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la suspensión de conciertos que ha afectado al coliseo blanco ha provocado que la exconcursante de Operación triunfo haya tenido que cambiar de casa.

Las dos apariciones de Aitana en el feudo del Atlético de Madrid han supuesto el final de su metamorfosis, y es que la artista se ha estrenado durante esta gira con sus primeros conciertos en estadios. Una prueba que sin duda ha pasado con nota.

Los aficionados que han podido acudir a alguno de sus espectáculos han quedado enamorados del talento para la canción y de la habilidad para las coreografías de Aitana. Además, ambos conciertos se desarrollaron en líneas generales sin incidencias.

Sin embargo, como en la mayoría de eventos de este tipo, siempre suele haber alguien intentando buscar algo de polémica. Es el caso de un creador de contenido que pretendía buscar entre el público cuántos hombres habían acudido al concierto por iniciativa propia.

Éxito de Aitana entre el público masculino

Alex Ferrer García es un creador de contenido con más de 100.000 seguidores en TikTok. En uno de sus habituales vídeos, decidió irse a uno de los conciertos de Aitana en Madrid para preguntar a los chicos asistentes si de verdad habían ido por gusto o porque alguien les había obligado a acompañarles.

Este hecho ha generado una gran repercusión en redes sociales ya que muchas personas han respondido a este vídeo asegurando que se puede ser hombre y ser aficionado a la música de Aitana. Y es que todos concuerdan en que su intención no era otra más que buscar polémica.

"Estamos en el concierto de Aitana y vamos a ver cuántos de los novios que están aquí vienen por su propia voluntad o han sido sus parientas les han convencido para estar aquí", comenzaba diciendo este famoso creador de contenido.

Y así es como se va encontrando con sorpresas como la que le da Rafa, su primer entrevistado. El influencer le pregunta que cuántas canciones de Aitana se sabe enteras, a lo que el aficionado le responde: "Probablemente me sepa todas. Estoy esperando a que me suban arriba a bailar".

le salió el tiro por la culata dando por hecho que

la música de Aitana solo le gusta a las mujeres... pic.twitter.com/anqoMXTTuY — adri (@detrankis_) August 3, 2025

Ante esta respuesta, Alex Ferrer se sorprende y continúa con su particular entrevista: "¿Querrías ir a bailar con las babys?". A lo que Rafa le responde que "si puede ser sí". El entrevistador se sorprende y le pregunta que cuantas ganas tenía de ir al concierto y es cuando Rafa evidencia su admiración por la cantante: "Sobre mil, pues mil y una".

Una respuesta que sorprendió y mucho a este joven, que explica así que nadie le había engañado para ir: "A mi amiga le he engañado yo. Somos amigos de toda la vida y le dije de ir al concierto de Aitana, y ha cogido ella la entrada".

En su rueda de entrevistas, este joven se encuentra con Antonio, quien le dice que "del 1 al 10" tiene "un 12" de ganas de ir al concierto. Una respuesta que le dejó flipando: "Me está sorprendiendo todo el mundo, me parece increíble. Así que ¿tú le dijiste de venir a este concierto? ¿Ha sido idea tuya? ¿Te sabes todas las canciones?".

Y Antonio le responde: "Hombre, por supuesto que sí, si no, no se viene". Para entonces, el creador de contenido ya no daba crédito: "Estoy flipando. Yo pensaba que iba a ser de los únicos que se las sabía, pero es que estoy flipando".

Y no paró de encontrarse casos similares como el de Ricardo: "Aitana me gusta bastante la verdad, me gusta la música que hace. Es una de las cantantes españolas que más me gusta. Merece la pena ir a un concierto. Pero en realidad he venido porque me han engañado esas dos".

Una respuesta a la que Alex Ferrer se agarró como un clavo ardiendo: "Vale, ahí es donde queríamos llegar porque a mí me han engañado también. Me gustaría saber cómo te han engañado".

A lo que el aficionado responde: "Pues muy fácil, me han dicho escucha 'nos vamos a ver el concierto de Aitana, ¿te cogemos una entrada?' Y yo que soy muy facilón he dicho pues venga, cógeme una entrada. Lo peor es que me ha tocado pagarla, no me han invitado".

Y por último, este creador de contenido se lleva la última de sus sorpresas cuando se encuentra con un emocionado Arturo: "Llevaba un año y medio esperando esto. Me sé la mayoría de las canciones y las nuevas me las estoy aprendiendo ahora. He venido con mi hermana".

Críticas en redes sociales

Tras este baño de realidad, muchas personas han dejado comentarios al vídeo criticando la intención del mismo, como es el caso de Adri: "Le salió el tiro por la culata dando por hecho que la música de Aitana solo le gusta a las mujeres...".

Un sentir que también comparte Julián: "Es que uno a un concierto no va obligado. Una cosa es que te sepas las canciones de 'pe a pa' y otra 'no querer ir'. Haz tú la pregunta (un poco discriminatoria) a mujeres que van al Bernabéu o al Camp Nou 'obligadas' solo por ser un deporte 'destinado a hombres'. Es que vaya tontería".

La llegada de las críticas no ha cesado: "Imagínate ir a un concierto de Aitana y esperar encontrarte a gente que no quiere ver a Aitana. No podemos esperar más de un hombre que se hace viral por ser mal novio… pobre novia".

Algunos de los aficionados a la cantante incluso atacaron directamente al influencer: "Qué panoli, quería dejar mal a Aitana y el que ha quedado mal ha sido él". Otra persona decía que "ya por cómo habla el chaval, diciendo 'parientas' a las mujeres se sabe por dónde va a ir el vídeo. Un horror".

Y por último, una de las personas directas aseguraba que el influencer "sobraba, como la tontería de que hay música para hombres y mujeres. La música es universal y sobre gustos no hay nada escrito. Igual que con los deportes. Asumidlo los heterobásicos...".