Un influencer gastronómico, rotundo sobre la cafetería más cara de Madrid: "Desayunas por 99€ y la fruta no es de primera"

El influencer gastronómico Alfonso 'Cocituber' desayunando en la cafetería del hotel Four Seasons. Redes Sociales

Madrid es una de las ciudades en las que mejor se come del mundo. La capital esconde en muchos rincones que pasan desapercibidos lugares que son un paraíso para el gusto y el paladar. Sin embargo, otros reciben una gran cantidad de focos y de repercusión.

Y es que en la capital de España podemos encontrar absolutamente de todo. Desde los restaurantes más exclusivos y exquisitos del mundo hasta esos bares de toda la vida que por dentro no llaman mucho la atención, pero cuyo producto es único en el planeta.

Sin embargo, a todos a veces nos apetece darnos un homenaje y disfrutar del servicio de un lugar de cinco estrellas. Y eso es lo que ha hecho recientemente uno de los influencers gastronómicos más conocidos de Madrid y de España.

Alfonso, más conocido como 'Cocituber', ha decidido abrir un nuevo camino en sus publicaciones y, en lugar de buscar ese bar o restaurante que ofrece raciones XXL por muy poco dinero, se ha pasado al bando de la exclusividad. Y lo primero que ha hecho ha sido probar un desayuno de lujo.

No obstante, la experiencia le ha salido cara, ya que este creador de contenido ha buscado la cafetería más cara de todo Madrid. Esta es la del hotel Four Seasons, donde se ha pegado un desayuno que sin duda no olvidará nunca.

¿Cómo es el desayuno más caro de Madrid?

Si quieres probar el desayuno más caro de todo Madrid, debes pasar por la cafetería del hotel Four Seasons. Una experiencia que sin duda hay que vivirla y no contarla, ya que pocas cosas se pueden comparar. "Hoy empiezo una nueva sección, empiezo 'Cocituber' Gourmet".

Así anunciaba el inicio de esta aventura Alfonso, quien ha alucinado con este desayuno que sin duda no es apto para todos los bolsillos. "Me he venido a la cafetería más cara de todo Madrid. Vamos a ver cuánto me cuesta desayunar aquí".

Una experiencia que empezó con prisas. "Llevo aquí cinco minutos y no me ha mirado nadie. Vamos a ver si me atienden". Aunque lo cierto es que el servicio también forma parte del precio que luego se paga en un establecimiento.

Una vez pudo pedir, inició su desayuno de una manera bastante tradicional y sin florituras. "El Nesquik me lo han echado y eso es lo que me gusta, echármelo a mí. Pero bueno, este Nesquik es de calidad". La calidad la notó también al saber cuánto iba a pagar. "Me acaban de cobrar por un Nesquik 11 euros".

Alfonso vivió una experiencia incluso nueva para él, por lo que se mostraba nervioso, algo que notaron hasta los camareros que le atendían: "Yo creo que el tío sabe quién soy". Pero después de los nervios llegó el tiempo de la comida.

"Comenzamos con la fruta más cara que me he comido en toda mi vida. Unas fresitas con un poquito de piña, de kiwi". Y surgieron las primeras dudas. "Yo no sé si en estos hoteles comen con la mano, vamos a hacerlo bien".

Y también la primera gran decepción: "Hay manzana también. No es por hablar mal, pero la fruta no es de primera calidad. La puedes comprar perfectamente en el supermercado". El precio ya terminó de completar su experiencia. "22 euros el plato".

Para continuar el festín pidió una tortilla muy particular: "Os presento la tortilla royal que lleva un montón de caviar. Tortilla de patata con cebolla. Aquí tienes un poquito de oro. Está en su punto, bien hecha. No soy yo mucho de caviar, pero en este caso... la tortilla está muy buena".

Aunque la tortilla estaba muy buena, sin duda alguna no era su detalle más llamativo: "No sé qué está mejor, si el oro o el caviar". Sin embargo, esta licencia volvió a tener su repercusión en el precio. "Cuesta 45 euros".

Y para terminar, se reservó el que iba a ser el mejor de todos los platos. "Vamos con la tostita de aguacate que tiene un pintón... yo creo que lo que mejor pinta tiene de todo. Lo más rico. Qué aguacate más cojonudo".

A 'Cocituber' le dio tiempo incluso a darse cuenta del entorno que tenía a su alrededor. "Es curiosísima la gente que te encuentras aquí. Yo creo que aquí lo que viene es muchísimo, muchísimo empresario. Estoy desubicado totalmente".

Una vez terminó de probar los carísimos platos, fue el momento de sacar los billetes para pagar el desayuno más caro de su vida. "Ahora te enseño la cuenta... Hemos desayunado por 99 euros. El Nesquik más caro de mi vida. 11 euros el Nesquik, 45 euros la tortilla, 21 euros la tostada y 22 euros la fruta. El desayuno más caro en la historia del canal. Y ahí va mi eurillo de propina".