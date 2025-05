Bad Bunny desata la locura en Madrid: entradas con precios de más de 600 euros

Ya es oficial. Bad Bunny ha desatado la locura en España. Después de años esperando su regreso a Europa, el artista puertorriqueño vuelve al 'Viejo Continente' en lo que supondrá, seguramente, la gira más grande de su carrera hasta el momento. 'Debí tirar más fotos world tour' ya es una realidad que se materializará con tres conciertos en España: dos en Madrid y uno en Barcelona.

El cantante, considerado desde hace años un icono mundial, realizó recientemente el anuncio de su nueva gira, la cual se desarrollará durante el año 2026 especialmente para presentar su último disco. De hecho, sus venidas a nuestro país se harán efectivas a finales del mes de mayo. Es decir, dentro de un año. Sin embargo, lo que se ha podido conocer ahora es el precio de las entradas para estos conciertos, las cuales parten desde los 73 euros y llegan hasta los 600 euros en las más caras, incluyendo eso sí experiencias VIP.

El artista ha celebrado la salida a la luz de su nuevo tour con un mensaje muy característico: "Polfín". Una palabra, que en realidad quiere decir "por fin", pero con su acento latino característico, que ha estampado en un mensaje corto y directo a través de sus redes sociales. Será una gira mundial de 23 conciertos que comenzará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo (República Dominicana).

Latinoamerica será una parte muy importante de su viaje ya que pasará por países como Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina o Brasil, país en el que estará por primera vez en su carrera. Además, será un viaje de lo más universal ya que también debutará en zonas como Australia y acudirá a lugares tan exóticos como Japón.

Sin embargo, el plato fuerte será su regreso a Europa por primera vez en siete años, ya que pasará por países como Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia. Y como no podía ser de otra forma, Bad Bunny estará en España con esos tres conciertos tan esperados. No obstante, para ver a 'Benito' en nuestro país habrá que rascarse el bolsillo.

¿Cuánto cuestan las entradas de Bad Bunny en España?

Si eres fan de la música de Bad Bunny o si simplemente no quieres perderte un acontecimiento histórico, debes ahorrar, ya que las entradas no son especialmente baratas. No obstante, para muchos merecerá la pena este gran desembolso y es que el artista puertorriqueño tardará en volver por nuestra zona.

Bad Bunny ha incluido tres conciertos en nuestro país. El primero tendrá lugar en Barcelona, en el Estadi Olímpic, el 22 de mayo. Unos días después volará hasta Madrid para actuar en el Metropolitano. Serán el 30 y el 31 de mayo. Unos conciertos para los que ya se sabe cuándo se abrirá el proceso de compra de entradas y, como no podría ser de otra manera, los precios.

Si quieres hacerte con alguna de las entradas para los conciertos de Bad Bunny en Madrid hay dos opciones. La primera, si estás registrado en los portales de LiveNation o de RimasNation, tendrás acceso a la preventa que se abre el 8 de mayo a las 13:00 horas, aunque habrá que estar 15 minutos antes en la sala de espera.

Y para las entradas de público general habrá que acudir un día después, el 9 de mayo a las 12:00 horas, de nuevo con esa espera previa de 15 minutos. Pero lo más llamativo son los precios que ya se han dado conocer y que han generado una auténtica revolución. A pesar de que intentan adaptarse a todos los bolsillos, las más baratas están desde 73 euros, lo cierto es que la escala de precios asciende hasta superar los 600. Una auténtica locura y todo por ver a Bad Bunny en concierto.