La nueva tecnología que llega a una taberna de Alcalá de Henares para tirar la cerveza sin ácido carbónico: "Sabe a zumo"

La calle Libreros, una de las principales arterias de Alcalá de Henares, da la bienvenida a un nuevo vecino: Taberna 7 Bar, situada precisamente en el número 7. Se trata de un dígito mágico para su creador, Fran Rodríguez Monio, que en 2019 abría su séptimo proyecto, Taberna 7, en el número 7 de Ramón y Cajal, la calle del tardeo de la ciudad complutense.

Ahora, el joven empresario alcalaíno, fundador de Monio Group, funda su décimo restaurante con el foco en el 'tapeo' y el arte de beberse una caña bien tirada. "Taberna 7 Bar es el 'hermano informal' de Taberna 7. Con nuevos bocados más castizos para compartir y más desenfadado. El ticket medio baja a los 18-25 euros y en barra a los 6-8 euros", detalla a Madrid Total Fran Rodríguez Monio, que ya cuenta con siete establecimientos en Alcalá y tres en Madrid, siendo el restaurante Casino Alcalá y la premiada hamburguesería Frankie Burgers los más conocidos.

Pero la gran novedad de este espacio inaugurado hace cuatro semanas está en el apartado líquido. La nueva taberna cuenta con la mejor forma de presentar la cerveza madrileña Mahou.

El propietario de Taberna 7 Bar, Fran Rodríguez Monio. Taberna 7 Bar

Se trata de un sistema de tanques que ejerce presión y permite que la cerveza salga muy ligera del grifo, sin ácido carbónico y sin aditivos. "La diferencia entre la cerveza de estos tanques del barril es que no lleva conservantes, no va pasteurizada y no necesita dióxido de carbono a diferencia de la cerveza normal", explica el propietario de Taberna 7 Bar.

Para poder garantizar la falta de conservantes, al no haber gases, la taberna tiene que tirar una gran cantidad de cervezas. "Tenemos una alta rotación. Para hacerse una idea, consumimos unos 2.500 litros al mes, unos 500 litros de cerveza a la semana".

Con este sistema obtienes una cerveza rica, ligera y con unos matices y sabores que son completamente diferentes a las de barril porque eliminas el CO2 y con ello, la potencia del gas.

"La Mahou clásica es una lager muy sencilla, muy diurética y fácil de tomar. Imagínate si a eso le quitamos el carbónico, el CO2. Se convierte en una delicia, sabe casi como un zumo de cebada, literalmente", describe Fran Rodríguez. Además, esta no pierde la cadena de frío porque se fabrica a 23 kilómetros (en Alovera) a menos un grado y no pierde las propiedades organolépticas.

La mejor tortilla

Taberna 7 Bar comparte con su 'hermana mayor' una carta de elaboraciones caseras diseñadas para compartir al centro de la mesa. Entre sus propuestas para picar destacan la ensaladilla rusa, los mejillones en escabeche, la oreja de cerdo, la gilda XL, y una nueva creación, el pretzel de steak tartar.

Mención aparte merece su tortilla estilo Betanzos, que lleva el sello del campeón de España de Tortilla, Alberto García Ponte, y se ofrece en tres versiones: clásica, trufada y con bacalao.

La famosa tortilla de Taberna 7 Bar. Taberna 7 Bar

Su oferta se completa con una selección de platos principales, como la picaña, el lomo de ternera, el tataki de atún rojo y el pulpo a la brasa; además de una carta de postres, todos caseros, a excepción de la costrada alcalaína, que Fran adquiere en una pastelería local donde se hace de forma artesanal.

La disposición del espacio incluye una terraza, una gran barra de madera, una zona de mesas altas y dos pequeños salones con mesas bajas. Uno de ellos, inspirado en el Salón Noble del Casino de Alcalá. La Taberna 7 Bar abre todos los días.