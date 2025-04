La madre y el hijo que hacen el mejor cochinillo asado a una hora de Madrid: "Cambié los PowerPoint por torreznos"

Casa Duque es la escapada de muchos madrileños cada fin de semana. Por su cochinillo, pero sobre todo por su historia familiar, ya que al frente de este restaurante que cumple 130 años está la cuarta y quinta generación.

"La vida de esta casa de comidas es la vida de la familia", afirma Marisa Duque, propietaria de este asador castellano situado a menos de una hora y media de Madrid, aproximadamente.

Se trata de la primera casa de comidas y restaurante de Segovia, ubicado a unos pasos del Acueducto romano. "Yo nací en el restaurante. Hemos vivido allí toda la familia, empezando en 1895 por mi bisabuela Feliciana, que se casó con un guapísimo segoviano, Dionisio Duque, y fundaron en la planta baja la primera casa de comidas de Castilla y León", cuenta la heredera de la saga familiar.

Cochinillo asado al estilo Duque. Casa Duque

Hoy Casa Duque acoge 13 comedores, una taberna típica, una amplia barra en el zaguán de la entrada y el horno a la vista del cliente. El crecimiento ha sido exponencial.

"Íbamos abandonando nuestra vivienda para subir de planta y convertirla en restaurante. Donde tengo mi mesa de oficina es donde tenía la cuna", explica Marisa. En 1900 fue cuando fundaron el primer restaurante de la ciudad, con una carta que incluía platos elegantes. "La realeza veraneaba en la Gran de San Ildefonso y mis abuelos les daban sus recetas a los cocineros de palacio", detalla.

En el año 50 cogió las riendas Dionisio, nieto, por tanto, del creador de la casa, que ha conseguido méritos culinarios y gastronómicos como el título de Maestro Asador en 1964, Miembro de la Confrérie de la Chaine des Rotisseurs, de París; también recibió el título de "Rey de la Cocina castellana", Medalla del Instituto de Cultura Hispánica, Placa de Plata al Mérito en la Hostelería, Medalla de Oro al Mérito Profesional Hostelero, y Trofeo Internacional de Gastronomía y Turismo 1978, entre muchos otros.

De él aprendió todo su hija, Marisa Duque, quien hasta hoy está al frente del restaurante. Junto a su madre, Luis Duque, quinta generación, empezó el año pasado, a sus 28 años, a trabajar codo con codo en su casa.

"Después de estudiar economía y trabajar en bancos de inversión fuera de España, ha decidido volver. Él siempre dice que ha salido ganando porque ha cambiado los PowerPoint por los torreznos", relatan Marisa y su hijo a este diario.

A Luis se le ha inculcado la pasión por la gastronomía y por el restaurante familiar desde pequeño. "Cuando mi abuelo iba a recogerme al colegio me llevaba el rabo del cochinillo de merienda. Estaba buenísimo. Luego en el restaurante, cuando la gente terminaba de comer y no se lo comía, lo hacía yo y me caía bronca", recuerda con cariño.

Corte con plato

Su asado de cochinillo es tan crujiente y meloso que lo cortan con un plato ante los comensales que acuden de todas partes de España, incluso del mundo. El horno de leña ha sido y es también una pieza fundamental. Hoy día, cuentan con dos, que no dejan de funcionar día y noche.

Pero no todo es cochinillo. Entre las creaciones más destacadas de la casa se encuentran el soufflé de colas de cangrejos de río con salsa de gambas, plato creado por Dionisio Duque para su nieta, y la manita de cerdo rellena de boletus y piñones de los pinares segovianos, creado con motivo del nacimiento de su nieto Luis. El ticket medio es de 47 euros por comensal.

Comedor Parroquia San Millán. Casa Duque

Para celebrar todos estos años de historia, Casa Duque inicia su ciclo de almuerzos protagonizados por reconocidos cocineros españoles muy amigos de la casa bajo el título 'Los Cuatro Manos del 130'.

En total serán cuatro los almuerzos especiales que reunirán en el restaurante a figuras como Rodrigo de la Calle (El Invernadero, una estrella Michelin, una estrella verde Michelin) el 3 de abril, Juanjo López y Nacho Trujillo (La Tasquita de Enfrente) el 10 de junio, Óscar Velasco y Montse Abellà (VelascoAbellà, una estrella Michelin) el 22 de septiembre, y MarXn Coronado y Ana Sancha (Casa Comala) el 13 de noviembre. Cuatro citas exclusivas con solo 30 plazas disponibles que funcionarán con reserva previa.