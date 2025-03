Manu, el ex publicista de C. Tangana: "Jamás me habría imaginado con el delantal vendiendo gildas a 1,40€"

Desde 1991, ubicado en pleno centro del castizo barrio de La Latina, en el Mercado de La Cebada, Variantes Marga lleva despachando encurtidnos, legumbres y delicias varias a todos los vecinos que día tras día eligen el comercio tradicional para sus compras.

Entre pescaderías, charcuterías, pollerías y demás puestos tradicionales, en la primera planta de uno de los mercados más antiguos de Madrid, este singular puesto regentado durante más de 33 años por tres mujeres de la misma familia, ha pasado a nuevas manos, las del emprendedor de 42 años, Manuel López, conocido como Manu, que ha tomado el relevo de continuar despachando las mejores aceitunas del barrio.

"Esta nueva aventura me entusiasmó. Jamás me habría imaginado a mí mismo con el delantal puesto despachando alimentos y menos en un mercado tradicional", responde a preguntas de este diario el propietario de Variantes Marga, que realmente es publicista de profesión.

El puesto tiene más de 20 variedades como manzanilla, gordal, kalamata, rellenas de anchoa. Variantes Marga

Y es que la historia de este madrileño es tan peculiar como el negocio que ahora regenta. Criado en el barrio de Embajadores y con raíces en Griñón, su camino hacia el mundo de la gastronomía no fue directo.

Tras estudiar Ingeniería Aeronáutica y darse cuenta de que su verdadera vocación estaba más cerca de las humanidades, terminó licenciándose en Publicidad y Relaciones Públicas.

Su carrera profesional estuvo marcada por puestos en marketing, ventas y atención al cliente, como en la oficina del artista C. Tangana. "Formaba parte de la creación, gestión y comercialización de sus productos de merchandising y gestión de su página web", recuerda Manuel.

Ahora, regenta un pequeño colmado y tienda de encurtidos en la que las aceitunas son la estrella del puesto, con más de 20 variedades como manzanilla, gordal, kalamata, rellenas de anchoa.

Manuel López Suárez en su puesto Variantes Marga del Mercado de la Cebada. Variantes Marga

Sin embargo, las gildas se han convertido en la gran sensación de Variantes Marga. "La tradicional de anchoa es la más popular, pero también tenemos versiones con boquerones, pulpo nacional o alcachofa braseada", explica Manu.

Aunque la venta de gildas a granel es lo más común, también hay quienes disfrutan de degustarlas en el mismo mercado, acompañadas de una bebida en el bar vecino Solo Rubias.

Las gildas no se venden por unidad, sino por peso y todas tienen el mismo por kilogramo. "Si sólo quisieras comprar una unidad, oscilaría entre los 1,40 euros y 3,5 euros, dependiendo del peso de la variedad elegida", informa el dependiente.

Además, los encurtidos como los escabeches de bonito o las sardinas ahumadas son otros de los productos más demandados. "Ofrecemos productos artesanos y de calidad, como una miel de un pequeño productor de la montaña leonesa y conservas navarras", añade.

Manteniendo la gran variedad de productos e introduciendo nuevos, Manuel quiere que puestos como el suyo, con tanta solera, no desaparezcan y se pierdan entre la vorágine de grandes superficies que están plagando el centro de la capital. "Lo que más me gustaría es poder pasar el testigo a alguien que quiera seguir con esta tradición, para que no se pierda el encanto de los mercados tradicionales", concluye Manu.