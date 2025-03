Adiós al mítico reloj de la Puerta del Sol de Madrid: este es el sorprendente motivo por el que deja de funcionar

Si hay una ciudad en Europa y en el mundo que sea ejemplo de ser una de las más bonitas, esa es Madrid. La capital de España tiene rincones impresionantes que la convierten, por ejemplo, en un absoluto paraíso del turismo. Por ello, millones y millones de personas pasan cada día por estos puntos para disfrutar de sus maravillas, propias de una urbe tan grande y con tanta vida.

Dentro de estos puntos que podrían considerarse referencia en una ciudad como Madrid, hay algunos que son míticos e icónicos. Tanto es así que muchos de ellos son reconocidos casi en cualquier parte del país y del mundo. En la capital de España tenemos el tradicional oso y el madroño, las vistas de la Gran Vía o la Cibeles y el Santiago Bernabéu.

No obstante, si hay una zona de Madrid que es reconocida solo con verse un segundo, esa es la Puerta del Sol. Uno de los lugares de la capital por el que más personas pasan cada día. Y dentro de este icónico punto de Madrid tenemos también zonas que son especialmente reconocibles, ya sea porque los hemos visto en persona o porque los hemos visto por televisión. O incluso en postales.

Como decíamos, uno de esos puntos que todos identificamos al segundo es la Puerta del Sol. Y más especialmente, su reloj, ese con el que millones de españoles se han tomado las uvas generación tras generación en cada Nochevieja. Este es uno de los elementos más fáciles de identificar de todo Madrid e incluso de toda España.

De hecho, cuando lo vemos, rápidamente pensamos en esta icónica plaza de la capital. Ahora, este reloj se ha convertido en noticia por un motivo inesperado y es que, aunque quizás muchas personas no se hayan dado cuenta, ha dejado de funcionar. De repente, ha dejado de dar sus tradicionales e históricas campanadas.

¿Por qué ya no funciona el reloj de la Puerta del Sol?

Desde hace unas horas, el reloj de la Puerta del Sol es historia. Sin embargo, este apagón se ha producido de manera prolongada ya que, por ejemplo, el pasado 5 de marzo dejó de dar sus míticas campanadas cada hora a en punto.

Esta no ha sido su única mala noticia, ya que desde hace unos días, tampoco funciona para dar los cuartos. Ahora, ya no da ni la hora tal y como advertía a EL ESPAÑOL uno de sus relojeros oficiales, Jesús López-Terradas. No obstante, para los amantes de lo clásico y de lo tradicional, deben saber que se trata de un parón temporal. Y es que el reloj de la Puerta del Sol se va, pero volverá.

Este mítico cronógrafo que adorna una de las plazas más icónicas de España va a estar parado durante alrededor de una semana. Esos son los cálculos del encargado de restaurar 28 años después este reloj, que aseguran que es único por su precisión a pesar de llevar en funcionamiento 159 años.

Este reloj, famoso por su sofisticado mecanismo de engranajes, manecillas y ruedas de hierro, acero y latón, se encuentra en mitad de un complejo proceso de restauración. "Sin llegar a pararse, íbamos viendo que iba perdiendo. Es preferible hacerlo antes de que llegue el momento de que se desgaste", explica Jesús, fundador de la Relojería Losada de Madrid.

Tal y como contaba Jesús López-Terradas, "se ha desmontado para ser limpiado. Se han quitado los desgastes, se han mirado los centros y si están mal se han corregido para quitar desgastes". "Estará parado una semana aproximadamente. La semana siguiente se vuelve montar y volverá a funcionar".

Los hermanos Pedro y Santiago Ortiz, junto a Jesús López-Terradas, son los fundadores de la Relojería Losada y los únicos que pueden acceder al reloj de la Puerta de Sol desde que ganaron el concurso público para restaurarlo y mantenerlo. Una restauración que se volverá a producir después de que la última tuviera lugar en el año 1997.

Su trabajo en el interior de las estrechas escaleras de caracol que llevan a lo más alto de la Real Casa de Correos es controlar su funcionamiento. El reloj tiene una variación de más o menos cuatro segundos al mes. Por ello, acuden a vigilar y ajustarlo un par de días a la semana durante todo el año. Conforme se acerca el 31 de diciembre, esa frecuencia pasa a ser diaria.

El reloj de la Puerta del Sol está formado por cuatro esferas visibles desde la calle y ocho agujas. Fue un regalo del relojero español José Rodríguez Losada, exiliado en Londres, que se lo regaló al pueblo de Madrid, que lo puso en marcha en 1866. Ahora, decimos adiós a las campanadas más icónicas de España mientras está en marcha este proceso de reparación y revitalización.