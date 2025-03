El restaurante de carretera de la A-2 favorito de los camioneros: a una hora de Madrid y famoso por su increíble cochinillo

Madrid es una de las ciudades con mayor riqueza gastronómica del mundo. Por ello, es una referencia absoluta dentro del panorama nacional. Y es que en la capital de España podemos encontrar establecimientos de toda índole, desde aquellos que tienen la carne como el elemento central de su carta hasta los que apuestan por otras alternativas.

Una de las más habituales, por ejemplo, son las mariscadas. Sin embargo, no solo en la propia ciudad de Madrid está toda la riqueza de la región. Y es que saliendo un poco de sus fronteras también podemos encontrar sitios en los que comer rico y muy barato. Restaurantes en los que el menú del día es la mejor opción, pero con maravillas en su carta que hacen las delicias de sus clientes.

Estos restaurantes de los que hablamos son, sin lugar a dudas, los restaurantes de carretera. Esos locales, a veces bares o a veces establecimientos de mayor categoría, que nos encontramos por diferentes puntos de las vías nacionales. Y es que, a pesar de encontrarse 'perdidos' en la geografía nacional, allí podemos encontrar algunas cocinas imprescindibles y que es obligatorio probar.

Uno de los grandes problemas cuando viajamos en coche es que muchas veces no sabemos por donde lo hacemos. Entonces, no tenemos referencia de donde debemos parar a comer, cenar o tomar algo. Por ello, para hacer nuestra parada con éxito y no fallar el tiro hay una serie de trucos que son muy útiles. El que nunca defrauda es el viejo dicho español de que si en un restaurante hay camiones aparcados, ahí se come bien.

Por ello, para muchos conductores es una prueba casi inequívoca y es que este gremio, que se pasa el día en la carretera, sabe mejor que nadie en qué sitios parar para comer algo y para darse el gustazo de un buen festín. Y cerca de Madrid, estos conductores tienen un sitio en el que paran siempre porque su comida, y sobre todo sus carnes, son exquisitas. Se trata de Casino Alcalá, en el municipio de Alcalá de Henares, en plena A-2 y a unos 50 minutos del centro de la capital.

¿Cómo es el restaurante Casino Alcalá?

El restaurante Casino Alcalá es un establecimiento multifunción. Podemos disfrutar de las maravillas de la alta cocina y a la vez de la practicidad y sabor de su socorrido menú del día. Y es que en este local situado en la carretera A-2 sobran las oportunidades y los productos exquisitos.

Si en la Comunidad de Madrid podemos encontrar infinidad de restaurantes donde merece la pena ir a comer al menos una vez en la vida, Casino Alcalá es uno de ellos. Un local de calidad, con comida de la tierra y una cocina con un toque inconfundible a precios más asequibles. E ideal si nos encontramos de viaje.

Y la mayor prueba tanto de su calidad como de su éxito es que en sus puertas podemos ver infinidad de camiones aparcados. Ya sabemos que eso es sinónimo de éxito asegurado. Sin embargo, en este caso, aunque no hubiera ni un solo camión en su puerta, bastaría con entrar y comprobar la calidad de su producto y su sabor inconfundible para saber que a Casino Alcalá hay que volver.

Se encuentra situado en la plaza Cervantes, 9 y pertenece, como no podía ser de otra forma, al municipio de Alcalá de Henares, a unos 45 kilómetros del centro de Madrid. Por ello, viajando desde el centro de la capital tardaríamos menos de una hora. Y perfecto si estamos de viaje por la A-2, una de las autovías más concurridas de España.

Este restaurante cuenta con muchos reconocimientos, pero ninguno tan particular como el que implica el sello positivo de la guía Camionero Recomienda, la cual lo describe como uno de los mejores restaurantes para comer por su gastronomía "fresca y sencilla". Sin embargo, a pesar de su constante renovación, "no pierde los sabores de siempre".

"Uno de nuestros objetivos es que el ingrediente principal sea la calidad", indican desde el propio restaurante. Y es que el objetivo siempre es que repitamos. Además, de manera habitual, en su carta hay un protagonismo total por los productos de temporada. Y lo mejor de todo es que su menú del día cuesta menos de 17 euros y contiene esta gran variedad de platos.

Primeros platos : ensaladilla rusa con piparra encurtida y polvo de aceituna negra, calabacín gratinado relleno de boloñesa, pisto manchego con patatas cuadradillo y pucheros del día.





: ensaladilla rusa con piparra encurtida y polvo de aceituna negra, calabacín gratinado relleno de boloñesa, pisto manchego con patatas cuadradillo y pucheros del día. Segundos platos : secreto de cerdo a la brasa con salsa de pimienta verde, milanesa de pollo frito con patatas y padrones, arroz meloso de sepia y gambas con alioli casero y pescado del día según mercado.





: secreto de cerdo a la brasa con salsa de pimienta verde, milanesa de pollo frito con patatas y padrones, arroz meloso de sepia y gambas con alioli casero y pescado del día según mercado. Menú ejecutivo - opción b: primero a elegir con una opción de segundo entre entrecot de ternera gallega con patatas fritas y padrones, bacalao a la brasa con piperrada ahumada.

Fuera de estos irresistibles platos tenemos una amplia carta llena de manjares y opciones algo más caras y exclusivas entre las que destacan su lomo de ternera, sus puntas de solomillo y sobre todo su cochinillo, famoso en toda la región.

Pero si preferimos pasar de la carne, también podemos degustar su rico arroz negro con chipirón, su arroz meloso con sepia y gambas, su lubina al josper con ajo frito y panaderas o su tataki de atún rojo glaseado con salmorejo. Platos todos ellos repletos, de sabor, de vida, de matices y, sobre todo, a precios muy asequibles.