La cafetería de Pablo y Nolo que es la mejor de España con un café a 15 euros: "El precio del café se ha duplicado en un año"

Lo que nació siendo la 'profesión alternativa' de dos aparejadores en paro —Pablo y Nolo—, ha evolucionado a la mejor cafetería de España con su tostador madrileño y academia propia.

Hola Coffee Lagasca ha sido galardonada con el puesto número 12 —el primer puesto en España— en The World's 100 Best Coffee Shops, un reconocimiento que recibieron hace unos días en el Coffee Fest de Madrid. "No lo esperábamos y nos ha emocionado", aseguran desde la cafetería a Madrid Total.

La cafetería de especialidad nace de la pasión de Pablo Caballero y Nolo Botana, que coincidieron por primera vez en la universidad. Tras graduarse en 2011, en plena crisis económica, ambos decidieron adentrarse en el mundo de la hostelería.

El equipo de Hola Coffe celebrando el puesto número 12 del The World's 100 Best Coffee Shop. Hola Coffe

Su interés por el café de especialidad los llevó a formarse para ser los mejores baristas del país, hasta que en 2016, Pablo ganó el campeonato de España de baristas y Nolo el segundo puesto al mejor tueste por la Especiality Coffe Asotiation.

Esto marcó un antes y un después. Los impulsó en 2017 a abrir su primera cafetería en la calle Doctor Fourquet, cerca del Museo Reina Sofía. En 2019, consolidaron su proyecto con la apertura de su propio tostador, con el que actualmente distribuyen café a diferentes puntos de Europa.

El éxito de Hola Coffee no se limita sólo a la venta de café, sino que también han expandido su propuesta con la creación de una academia de formación para baristas y aficionados, ubicada en Plaza de España.

En 2022, dieron un paso más y abrieron su segunda cafetería en la calle Lagasca, en el barrio de Salamanca, donde han seguido innovando en el sector.

La cafetería premiada

Esta última apertura les ha situado en el puesto 12 a nivel mundial. Hola Coffee Lagasca destaca por su propuesta por la calidad del producto, la innovación en la oferta y la atención al cliente.

La selección de sus granos es uno de los aspectos fundamentales de su trabajo:"Nolo viaja a Colombia, uno de los países más avanzados en técnicas de producción de café, para seleccionar las mejores variedades. También trabajamos con cafés de Guatemala, Costa Rica, Kenia, Etiopía, Ruanda, etc.", informa Caballero. Después, lo tuestan en su tostador del barrio de Lucero.

Café de Hola Coffe. Hola Coffe

A su vez, Hola Coffee apuesta por la creatividad en sus bebidas. Presentan propuestas de temporada, como mezclas de café con miso y miel, o combinaciones más arriesgadas, como el espresso con refresco de cola, helado de vainilla y cerezas. Su oferta gastronómica acompaña la experiencia con opciones de panaderías artesanales de Madrid y snacks sencillos, como sándwiches.

El precio del café de especialidad en Hola Coffee refleja su compromiso con la calidad y el esfuerzo del sector. "El precio del café se ha duplicado en un año. Ha subido mucho debido a las sequías en Brasil y Vietnam, además de su especulación en bolsa", explica el equipo.

De este modo, un espresso en su cafetería cuesta 2,50 euros y un café con leche 2,90 euros. En cambio, su café más exclusivo y caro de la carta cuesta 15 euros. "Es un filtrado manual al momento de la famosa finca El Diviso —Colombia—, variedad Ombligón, que es cien por cien café, pero parece que estás bebiendo sirope de cerezas", cuenta como curiosidad Pablo.

El diseño minimalista de sus locales le da el máximo protagonista a la vajilla —artesanal mexicana de Marvilla—, a las flores naturales que tienen sobre sus mesas y al producto.

Con apenas 20 asientos en su espacio, Hola Coffee Lagasca se ha convertido en un referente en el panorama cafetero nacional e internacional, consolidándose como la mejor cafetería de España.