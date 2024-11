Transporte público gratis en Madrid: este es el día que podrás viajar en autobús sin pagar un sólo euro

Madrid se prepara para la llegada de una de las épocas más especiales del año. En poco más de un mes tendremos la Navidad a la vuelta de la esquina. Sin embargo, eso implica pasar antes por una serie de trámites que ya son más que tradicionales. Y es que hasta las ciudades se preparan para este tipo de eventos.

Una de las primeras en hacerlo ha sido Vigo. Y es que la urbe con el alumbrado más famoso del mundo ya ha celebrado su habitual encendido tal y como celebró su mediático alcalde, Abel Caballero. Otras como Madrid tendrán que esperar unos días más. Pero ya han entrado de manera inevitable en esa cuenta atrás.

Para ver la capital de España completamente iluminada para la ocasión habrá que esperar hasta finales de la semana que viene. Es decir, hasta el jueves 28 de noviembre. Durante esa tarde, las calles de Madrid y muchos de los distritos de la capital lucirán un ambiente de gala que servirá de antesala para la Navidad.

Este es un momento muy esperado y celebrado por todos los madrileños. Pero también por miles de personas de municipios cercanos que se acercan hasta la gran urbe para disfrutar de este espectáculo. Así, calles como la Gran Vía, Goya, Serrano, Preciados, Atocha, Príncipe de Vergara o Velázquez y zonas como Sol, Alcalá o Callao quedarán completamente iluminadas y decoradas para la ocasión.

Y es que más de 12 millones de bombillas darán luz y color a una de las ciudades más bonitas del mundo. Sin embargo, Madrid celebra otra buena noticia para esos días, y es que se podrá viajar en autobús completamente gratis. Una promoción del Ayuntamiento de la capital que se extenderá durante 24 horas, concretamente durante el día 29 de noviembre, cuando tendrá lugar el revolucionario Black Friday.

Autobuses gratis el 29 de noviembre en Madrid

Madrid está de enhorabuena y un año más celebrará el final del mes de noviembre con una total emoción y ambición. Dicho jueves llegará uno de los momentos más esperados en este final de año. Será el tradicional encendido de las luces de Navidad, esas que decoran con motivos especiales todas las calles principales de la capital.

El momento en el que Madrid se ilumine para recibir la Navidad llegará el jueves 28 de noviembre. Y un día más tarde tendrá lugar también una fecha muy especial, ya que el 29 noviembre se celebra el Black Friday, una de las fechas más importantes en cuanto a consumo se refiere, ya que las compras se multiplican y la gente sale en masa a las tiendas.

Esta celebración quedará marcada sobre todo por los actos del encendido de luces que marcará de manera trascendental el rumbo de la ciudad, ya que afectarán en gran medida a la circulación y al tráfico. Por ello, a partir de las 00:00 horas de la noche, cuando ya comience el día 29 de noviembre, se podrá disfrutar del servicio de autobuses completamente gratis.

La Empresa Municipal de Transportes ha anunciado que los buses volverán a ser gratuitos justo un día después del alumbrado de Navidad, el cual correrá a cargo del seleccionador nacional Luis de la Fuente como invitado especial, coincidiendo con el comienzo oficial del Black Friday.

Una fecha señalada en rojo por buena parte de la sociedad, a pesar de que la particularidad de este año, en el que este viernes de compras cae tan tarde, hará durante el fin de semana previo que muchas marcas lancen ya sus primeras ofertas.

Así pues, durante esas 24 horas, cualquiera de los autobuses municipales será gratuito excepto en la línea exprés aeropuerto. No obstante, los viajeros deberán validar su título de transporte aunque no se producirá ningún cobro. Para aquellas personas que no lo tengan, el conductor del autobús les facilitará un billete sencillo sin coste.

Esta medida responde al fomento del uso del autobús en la capital y al impulso de la movilidad sostenible. Especialmente en una jornada que registrará un alto número de desplazamientos. Una tendencia que se lleva repitiendo desde el año 2021. Desde entonces se han producido 57 jornadas de gratuidad divididas en 20 períodos diferentes. Esta medida ha beneficiado a más de 11,19 millones de usuarios no habituales del transporte público.

Todo se inició en el mes de enero del año 2021, coincidiendo con la llegada del temporal Filomena. Y año tras año se ha ido aplicando en diferentes fechas para intentar aliviar la congestión de tráfico que suele afectar a una ciudad como Madrid.